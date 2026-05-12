Del 12 al 14 de Mayo: Hoy comienza Todo Lactea en San Francisco

La Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba será centro desde este martes 12 y hasta el jueves 14 de la 6ta. edición de Todo Láctea, donde toda la cadena de la lechería y la industria se reúne para dar a conocer sus avances, su presente y desafíos.,

Para hoy martes la primera de las tres jornadas y una cuarta con una visita al Tour Lechero por tambos de la región inicia con este cronograma Protocolar donde tendrá el acto inaugural y visita de gobernadores de la región centro.

8.30 hs. Apertura de la exposición al público.

8:30 hs. Inicio de Las Olimpiadas Lecheras Nacionales

11.30 hs. Inauguración oficial de TodoLáctea. Hablan: Damián Bernarte, intendente de San Francisco, José iachetta, director de TodoLáctea; Sebastián Alconada, director de Lechería de la Nación; Guillermo Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos; Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe y Martín Llaryora, gobernador de Córdoba.

12.15 hs. recorrido por la avenida central de TodoLáctea (50 metros) con una parada frente al Auditorio principal “Jorge Chemes” (al fondo de la exposición) para homenajear a quien fuera presidente de Confederaciones Rurales Argentinas y presidente del Ente Región Centro.

12.40 hs. sigue la recorrida de la comitiva y se ingresa a la pista de jura por la cabecera sur.

12.45 hs. Entrega de los premios a los ganadores de las Olimpíadas Lecheras Nacionales (los ganadores se develan en ese momento). Habría unos 600 jóvenes en las tribunas y 200 en competencia.

13.10 Sesión de fotos en el lugar.

13.30 hs. Rueda de prensa de los gobernadores y funcionarios en Auditorio Internacional, dentro del Salón Internacional de Expositores, ubicado en la cabecera norte de la pista de jura.

13:50 hs. Presentación/Lanzamiento de Agroactiva (Rosana Nardi)

14.00 hs. Recorrido de funcionarios cordobeses hacia el stand de la Municipalidad de San Francisco y la Vidriera Productiva del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba (que están frente a frente) en el Salón Rosado. Rueda de prensa del intendente Damián Bernarte y ministro Busso.