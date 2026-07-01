Presentaron el Congreso Aapresid 2026: “Este Congreso nos invita a escuchar al suelo para construir sistemas más productivos y regenerativos”

A un mes del evento, los organizadores presentaron las principales novedades del XXXIV Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro, que se realizará del martes 4 al jueves 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, Santa Fe. Bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, el evento reunirá a productores, científicos, empresas, emprendedores, referentes tecnológicos, decisores políticos y protagonistas de toda la cadena agroalimentaria.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en la Casa de la Provincia de Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la participación de Marcelo Torres, presidente de Aapresid; Carolina Meiller, directora adjunta de Prospectiva de Aapresid; Pablo Javkin, intendente de Rosario; Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe y la diputada nacional Gisela Scaglia, periodistas y autoridades.

Un Congreso para escuchar al suelo y pensar el futuro del agro

Durante el encuentro, Marcelo Torres destacó el valor del Congreso como un espacio que trasciende a la institución y que se consolidó como referencia para toda la comunidad agroalimentaria. “Este Congreso nació hace más de tres décadas como una iniciativa de Aapresid, pero hoy sentimos que ya nos trasciende. Es un espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva para pensar los desafíos de la agricultura del futuro”, señaló.

En esa línea, remarcó la importancia de que el evento se realice nuevamente en Rosario, “el epicentro de la cadena agroalimentaria argentina”, y agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario, la provincia de Santa Fe y Exponenciar para llevar adelante una edición que espera convocar a productores, empresas, instituciones y referentes del sector de todo el país y del mundo.

“El lema de este año nos convoca a ser la voz del suelo, lo que significa, antes que nada, aprender a escucharlo. El suelo nos precede, guarda nuestra historia y nuestras decisiones. Este Congreso nos invita a escuchar lo que el suelo nos dice sobre cómo producimos y sobre las oportunidades que tenemos para construir sistemas cada vez más productivos y regenerativos”, agregó Torres.

En esta nueva edición, el Congreso estará organizado en 10 auditorios en simultáneo y nueve ejes temáticos, con una agenda que integrará producción, sustentabilidad, innovación, tecnología, mercados y desafíos globales.

Una de las novedades es la incorporación de un eje temático sobre gestión empresarial, con paneles para debatir sobre gerenciamiento, rentabilidad, y toma de decisiones en las empresas agropecuarias.

Carolina Meiller, directora de Prospectiva de Aapresid, anticipó que la agenda de esta edición profundizará sobre los desafíos concretos que hoy atraviesan a los productores. Además, adelantó la participación de referentes nacionales e internacionales y destacó que el Congreso buscará integrar ciencia, producción, tecnología, políticas públicas y empresas para pensar el futuro del agro.

“Los debates de este Congreso van a pasar por toda la construcción del sistema de producción: brechas de rendimiento, riego y eficiencia en el uso del agua, manejo de cultivos, producciones extensivas, certificaciones, huella de carbono y cultivos de servicios. Este año estamos trabajando en bloques temáticos, con más de 160 charlas, para que cada temática tenga un principio y un fin definido”, señaló Carolina Meiller, directora adjunta de Prospectiva de Aapresid.

La salud del suelo será abordada por referentes como Dwayne Beck, y Cristine Morgan, en una grilla internacional que se completa con figuras como Chad Lee (Universidad de Kentucky), Celso Omoto (Universidade de São Paulo), Muhammed Ibrahim (Director General del IICA), y Miguel Sierra (Presidente del INIA Uruguay).

Desde el plano nacional, los disertantes incluyen a especialistas como Wenceslao Tejerina, Gervasio Piñeiro, Gustavo Idígoras, Alejandro Vera, Juan Elizalde, Leonardo De Benedectis y Mariano Echegaray, entre otros, así como figuras políticas como Federico Sturzenegger y Iñaki Arreseygor.

Meiller también adelantó una nueva edición de las Charlas Aaprender, un espacio para revisar y explorar nuestros vínculos y nuestra vida en sociedad, en esta oportunidad, bajo la co-dirección y ponencia del Biólogo y divulgador científico Diego Golombek.

Las Agtechs tendrán un rol protagónico, no sólo un segmento específico de paneles sino además, con la incorporación de parte de la agenda del Agtech Forum, liderado por la Bolsa de Comercio de Rosario e Innventure, y el Espacio Agtech Aapresid, una vidriera para startups y desarrollos aplicados a los desafíos del agro.

Además del contenido técnico, el Congreso volverá a ser una plataforma estratégica para el networking y los negocios. El Hall Comercial reunirá a empresas de toda la cadena agroindustrial y, tras el éxito de 2025, regresarán las Rondas de Negocios y los remates de hacienda a cargo de las consignatarias Jauregui Lorda y AFA.

La edición 2026 también profundizará su perfil internacional, con auditorios con interpretación simultánea en inglés y portugués, la participación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA como aliado estratégico y actividades de intercambio entre instituciones de investigación del Cono Sur.

El evento se complementa con la oportunidad de disfrutar de la gastronomía local, conocer productores y emprendedores de la región y shows en vivo y un Anfiteatro al aire libre, con charlas, actividades y experiencias gastronómicas junto a figuras como Luciano Luchetti, de Locos x el Asado.

Durante la presentación, Pablo Javkin, intendente de la ciudad de Rosario, expresó: “Para nosotros, que Aapresid vuelva a Rosario es sentir que vuelve a casa. Nos gusta hablar de Rosario como el corazón de la vaca viva de la Argentina, una ciudad profundamente vinculada al desarrollo productivo, a la logística, al interior productivo y a la creación de conocimiento. Los desafíos cambian muy rápido y nos obligan a repensar todo: las ciudades, los vínculos, la generación de conocimiento y la inteligencia artificial. Por eso, recibir nuevamente este Congreso es una gran oportunidad para mostrar una Rosario que volvió, que se está transformando y que espera a Aapresid con mucho entusiasmo”.

Por su parte, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, sostuvo: “Que Aapresid esté nuevamente en la provincia de Santa Fe es una oportunidad para contar mucho de lo que hacemos. Nosotros queremos mostrar una Santa Fe productiva, que viene acompañando al sector con infraestructura, financiamiento, ciencia, tecnología y logística. Esta es la Santa Fe que va a recibir a Aapresid en Rosario, para hablar de producción, de tecnología y de cuál es la salida que necesita la Argentina”.

En tanto, la diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, indicó: “Santa Fe es el corazón productivo de la Argentina: el lugar donde se encuentra la mejor conjunción entre la industria y el campo, junto con una industria del conocimiento y de la biotecnología que nos llena de orgullo. Por eso, que Aapresid vuelva a Rosario es una gran oportunidad para mostrar todo ese potencial”.

“Esta edición refleja muy bien el espíritu de Aapresid: un espacio donde ciencia, producción, tecnología, políticas públicas y empresas dialogan para construir el futuro del agro”, concluyó Meiller.

La cita es del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario.

XXXIV Congreso Aapresid, “Nuestro suelo, nuestra voz”

El público general ya puede inscribirse en https://congreso.aapresid.org.ar/es.

Fuente e imagen: Aapresid