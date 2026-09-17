Presentan el libro «En la Sangre» de Delfina Labriola

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio, informa que el próximo domingo 4 de octubre habrá de realizarse en el Salón Blanco municipal, la presentación del libro “En la sangre”, de la autora Delfina Labriola, por lo que se invita a la comunidad a sumarse a conocer esta obra literaria.

El libro, publicado por Ediciones Hespérides, de La Plata, en 2026, “En la sangre” es un relato autobiográfico que combina testimonio, prosa poética y narrativa de salud.

La obra reconstruye la experiencia de Labriola, una joven médica residente de La Plata, quien a los 27 años sufrió un shock séptico provocado por la bacteria Neisseria meningitidis (meningococo), atravesando más de diez días en coma, diálisis, graves intercurrencias y amputaciones periféricas en las cuatro extremidades.

Con una estructura híbrida, cada capítulo comienza con un poema de la autora que dialoga con el relato autobiográfico posterior.

A su vez, se incorporan las voces de familiares y seres queridos, reconstruyendo una historia que también fue atravesada por quienes la acompañaron durante el proceso.

La obra aborda el cambio abrupto entre el ejercicio de la medicina y la experiencia de habitar un cuerpo transformado, y pone en primer plano el duelo, los vínculos afectivos y la posibilidad de reconstruirse y florecer a partir de la pérdida.

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a acompañar esta presentación y compartir un encuentro en torno a una historia de vida, resiliencia y transformación.