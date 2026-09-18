Argentino de Junín y Racing de Chivilcoy disputaran la Copa «Atlético 9 de Julio»

El próximo martes 22, desde las 20:30, tendrá lugar en el Estadio «Ernesto Báncora» donde se disputara un encuentro de basquetbol de nivel profesional, entre los primeros equipos de los clubes Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín, que se medirán por la «Copa Atlético 9 de Julio», ambos equipos se preparan para afrontar una nueva temporada de la Liga Nacional, próxima a comenzar.

Será gran noche para el público nuevejuliense, donde se podra disfrutar del juego de jugadores protagonistas de la máxima categoría del básquet argentino. Entre ellos estará Marcos Delía, 2,06 ms, una de las grandes figuras que presenta Racing, ex Boca Juniors y Obras, campeón de la Liga Nacional e integrante de la Selección Argentina, fue parte del equipo Nacional que alcanzó el subcampeonato mundial en China 2019. Para Delía será su primer año en Chivilcoy, con debut en la Liga Nacional el 8 de octubre ante San Martín, de Corrientes.

Mientras que el «Turco» juniense, también se ha reforzado mucho este año, incorporando a Dylan Smith, base de Arizona, proveniente de México; Seth Pinkney, pivot 2,16 ms, 26 años de edad. proveniente de Kosovo; y retorna el Brasileño Romulo Guzmao Costa, pivot, 2,07, 25 años, la temporada pasada en Chaco. Debuta el 30 de este mes con F.C.O.