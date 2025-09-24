Preocupante: Una madre fue aprehendida, tras intentar producir un corte en el cuello de su hija

En las ultimas horas se conoció que personal de la Estación de Policía debió intervenir en una vivienda de Barrio Heroes de Malvinas de esta ciudad, donde se habia producido un hecho, donde una menor había recibido un corte con un arma blanca.

Conforme informo Policía Comunal de 9 de Julio, a cargo del Comisario Inspector, Carlos Barrena, se detallo que este ultimo martes en horas de la noche mediante llamado telefónico al abonado de emergencia 911 personal, Policial local de constituye en calle Pasaje III al 685 del Barrio Héroes de Malvinas donde por causas que se tratan de establecer la moradora de la vivienda Maria Laura Martins, mediante la utilización de un arma blanca había producido un corte en cuello de hija menor de edad. la cual fue trasladada a nosocomio local encontrándose sin riesgo de vida. Consecuentemente se procede a la aprehensión de Martins y traslado a seccional Policial, puesta a disposición de la Justicia.

En el lugar se hizo presente un equipo de Peritos, cumpliendo directivas de la UFI Nº 2. Dpto. Judicial Mercedes, quien tomo intervención