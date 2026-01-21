Preocupación de la agroindustria por una letra chica incluida en el acuerdo entre el Mercosur y la UE

La posibilidad de que los países europeos apliquen salvaguardas para proteger a su sector agropecuario, en el marco dle acuerdo entre el Mercosur y la UE, despertó alertas entre los productores locales.

La Comisión Europea decidió impulsar estas salvaguardas ante la presión del agro y gobiernos europeos, como el italiano, que pidieron por su inclusión como condición para la firma del acuerdo.

Estos mecanismos proteccionistas, una mala palabra para líderes liberales como Javier Milei, deberían ser discutidos en el Consejo y Parlamento Europeo con anterioridad a la ratificación del acuerdo con el Mercosur.

Serían 24 los productos agropecuarios y agroindustriales que podrían ser beneficiados con estos mecanismos, entre los cuales hay algunos claves para la Argentina.

Se incluyen carne fresca; carne bovina enfriada y congelada de alta calidad; carne congelada para procesamiento; carne fresca, enfriada y congelada de cerdo; carne de ave sin hueso y preparaciones; carne de ave con hueso; leche en polvo; quesos; fórmulas infantiles; maíz y sorgo; arroz; azúcar para refinar; otros azúcares; huevos; albúminas de huevos; miel; ron y otras bebidas espirituosas obtenidas de la fermentación de la caña de azúcar; maíz dulce; almidón de maíz y de mandioca; derivados del almidón; etanol; ajo; biodiésel; y cítricos como el limón, naranjas y mandarinas.

Los datos constan en un informe divulgado este martes por las entidades que engloban a los mercados locales.

Las salvaguardias se pueden disparar una vez que se constate y demuestre que un aumento en las importaciones de estos productos dañaron o están afectando a los sectores productivos locales.

Los parámetros, si bien tienen que definirse en su mayoría, serían un aumento considerable en volumen de las importaciones: en un corto lapso de tiempo superior al 5% en la comparación del promedio de los últimos tres años, o que el aumento de las exportaciones del Mercosur haga que el precio interno caiga un 5%.

A los exportadores argentinos les preocupa la discrecionalidad que pueden aplicar los países europeos con tal de mantener a raya los reclamos de sus productores.

“Es una situación bastante preocupante, porque esto lo establece la UE unilateralmente”, dijo el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.

“ La razón de ser de un acuerdo es la creación de comercio, pero lo podés matar con las salvaguardias, porque si se aplican de manera irrestricta e imprudente, se convierten en un riesgo enorme en el flujo de comercio” , agregó.__IP__

Para Idígoras, las exportaciones del Mercosur hacia el bloque europeo una vez entrado en vigencia el acuerdo “no significan ningún riesgo para Europa, sino que es política pura. Estos productos representan el 1% del consumo aparente en ese continente”.