Potencial gigante: Pancho Lugano, ex presidente CREA reflexiona sobre la energía que da el Movimiento CREA

El productor agropecuario CREA y ex presidente del Movimiento CREA, Francisco «Pancho» Lugano dialogo con El Regional Digital durante el desarrollo del reciente Congreso Nacional concretado en Tecnópolis, del que participaron mas de ocho mil personas.

Lugano sostuvo que es un dia especial, con todo el desafío que tenemos por delante en el agro, y la verdad que es muy motivador, donde nos hace pensar el potencial gigante que tenemos como pais, pero por sobre todo como motor de la economía argentina, analizo el productor nuevejuliense.

«Pancho» Lugano analizo lo que moviliza CREA y también se refirió a la situación hídrica que sufre el partido de 9 de Julio, a la que catalogó como muy preocupante, y el pulso de la producción de leche, su principal actividad productiva en su empresa agropecuaria