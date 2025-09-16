Positivo balance, dejo para “Panterita” Rodríguez la pelea que gano en Cordoba

Luego de la pelea lograda por fallo unánime en Cruz del Eje, Cordoba. Ya más descansado y con la mente puesta en el entrenamiento diario a la espera de una nueva convocatoria boxística, el boxeador nuevejuliense, Franco “Panterita” Rodríguez fue recibido en el Gimnasio Clan Ferrario de la calle Garmendia con un gran aplauso por sus compañeros del centro deportivo.

Rodríguez y su preparador, Elías Pino se hicieron espacio para el dialogo con el Regional Digital, donde en primer lugar el deportista y su entrenador, tuvieron varios agradecimientos, tanto para los sponsors, como para quienes hicieron posible que el púgil nuevejuliense pudiera cumplir con esta pelea número 20 en su historial como profesional de este deporte.

Desde el lado de Rodríguez, en sus primeras palabras también menciono que se vivió una experiencia muy linda, ya desde el miércoles estábamos allá, para enfrentar a un rival difícil, peligroso, alto, pero el trabajo que hicimos acá, salió tal como lo planeamos, subrayo el campeón argentino de boxeo.

Acerca del rival, Panterita comento “nosotros sabíamos que era alto pero no tan alto como Olguín, un rival al que nosotros pudimos pelear y lo supimos llevar. Desde el rincón me decían no enloquecernos y trabajar en distancia porque al más alto también le pegan en punta, así que hicimos caso lo que dijo el rincón.

Si bien esta pelea fue de cuatro rounds, Elias Pino sostuvo que expuso que el camino que se lleva delante de trabajo es el acertado.

Acerca de la estrategia de combate, Elias sumo diciendo “le dijimos que trabajara con distancia y precaución, no salir a lo loco, y eso nos permitió dominarlo de entrada.

También dijo que Panterita va madurando arriba del ring, pelea tras pelea, entrenamiento tras entrenamiento, esa maduración hace que lleguemos a donde va llegando, además en el físico se creció en masa muscular

Sobre los entrenamientos Rodríguez subrayo que los mismos son muy duros, donde estamos metiendo de 1 a 3 y de 7 de la mañana a las 8:30hs.

En cuanto a lo que viene, se informó que solo le dijeron desde la promotora, que este entrenado. En el Caso de Arano Box tiene un acuerdo de 10 combates en la provincia de Córdoba.

En el mientras tanto se trabajará con un sparring en Junín, además de los entrenamientos locales.