Inundaciones en el Cuartel 10: Autoridades municipales, provinciales y nacionales que brillan por su ausencia en dar respuesta en 9 de Julio

«Es una inoperancia que nos deja sin camino rural. No tenemos camino, no tenemos alternativa, ni hacia el camino de Bacacay a 12 de octubre, o desde Bacacay hacia el Chajá», asi grafico la critica situación que vive el productor rural Alfredo García Robin, al igual que sus pares del Cuartel 10 en el partido de 9 de Julio por las inundaciones dada en esa zona desde hace mas de un año y medio y que las autoridades municipales, provinciales y nacionales, brillan por su ausencia en dar respuesta.

A partir de una imagen de video con dron difundido esta semana muestra cual es la real situación en esa zona del partido de 9 de Julio, ello la conto en primera persona, en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer el propio García Robin, que ya explota de bronca y no se le calla a nada.

En detalles el productor rural que reside en el lugar explico «esto está todo obstruido, es por el desborde del canal Mones Cazón, (también conocido como el 12 de Octubre -La Sofía), un canal que se supuso era aliviador, no especificaron para quién, y eso se realizó en el año 2001, por donde pasaba el ferrocarril, y obviamente el canal está sobre los bajos, o sea, es más alto el canal que los bajos, y obviamente los técnicos teóricos de hoy te dicen que los bajos están más bajos que el canal, y es obvio, es como que se te inunda por la canaleta del techo, la cocina, el living, y va por las habitaciones y tiene que sacar el agua de abajo, además de parar la entrada de agua de arriba. Ahora acá no se ha hecho nada del 2001, continuamos con nada, manifestó con enojo.

A ello agrego que «supuestamente ahora están limpiando el canal, pero fue muy critico con la oficina de Hidráulica 9 de julio, no han hecho nada en 26 años», disparo.

Sin embargo aguas arriba, Trenque Lauquen, Pehuajo y Casares, por donde también pasa este canal que ingresa a 9 de Julio, si hicieron, y aquí estamos olvidados, a la buena de Dios, grafico.

Pagamos una Tasa Vial municipal que no es retributiva

Tal es la situación que viven en el Cuartel 10 del partido de 9 de Julio, donde se estima hay mas de 3.000 hectáreas bajo agua, sin acceso a caminos, como el S41 que se ve en la imagen de video, y según detallo Alfredo García Robin, «por esta situación de no tener caminos no podemos ingresar con comida para la ganadería, ni podemos sacar las cosechas, porque no hay por dónde, si se accede gracias a la generosidad de la servidumbre de paso de los vecinos, con nuestros propios peculios hemos hecho alteos y puesto caños para poder salir por adentro, pero ciertas cargas no pueden ingresar ni salir; sin embargo García Robin critico, acá estamos obligados a pagar una tasa vial, que la tasa debería ser retributiva, pero acá lo han convertido en un impuesto meramente recaudatorio, porque no hacen nada de nada», critico al Estado Municipal de 9 de Julio.

Sumergidos en el agua por el «sin sentido común e inoperancia»

En otro tramo del dialogo periodístico, el productor afectado que no encuentra aun una respuesta del Estado, prosiguió diciendo, «nos están diciendo desde hace un largo tiempo que esta por ir una retroexcavadora, ya que lo que es agua, dicen corresponde a Hidráulica, y lo que es camino es de Vialidad, explico. Nos dicen que son canales, las orillas de los caminos no son canales, son cunetas, y las cunetas son inherentes a los caminos, y a medida que se van produciendo las divisiones de campo por muerte de los dueños o separación de bienes, aumentan la cantidad de accesos a distintos predios, y tiran los caños como les parece, sin hacer una lectura de fondo de cuneta, que corrija y haga que el agua drene parejo y constante, por lo que lamentablemente tengo que decir nos están usando de tanque australiano a nosotros, porque realmente es inentendible porque no nos sacan el agua y siempre mandan la máquina que tiene que venir a aliviarnos a nosotros, pero la misma no esta; la mandan a otro lado que ellos creen más importante, y no sé quién puede ser más importante que nosotros, hace un año y medio que no nos dan ni cinco de pelotas a nadie, a ello la Intendente de 9 de Julio, brilla por su ausencia, dice que toma nota, pero no hace nada, así que no debe tomar nota tampoco, y la gobernación no hace nada», cuestionando asi duramente la inacción política.

Para el productor es evidente que hay un pleno desconocimiento de la gente que asignan, «en algunos casos viene de cualquier actividad menos de la ruralidad o con conocimiento en el tema. En primer lugar no tienen la deferencia de consultar a los que vivimos en la zona, que algo sabemos por estar ahí, cómo se mueven los caminos», puntualizo García Robin, y agrego, «sin embargo estas personas que vienen logran que los pozos cambien de lugar, bajan las lomas para hacer los caminos, y lo muy gracioso, te dicen ¿de dónde vamos a sacar tierra?. Porque no se ocupan de sacar el agua primero, ese es el tema», ya que acá estamos aislados, reclamo.

Consultado sobre la posibilidad de recuperar el Camino S41 como otros mas del Cuartel 10, García Robin sostuvo que es un trabajo de no mas de dos meses para sacar el agua. Lo que deja en claro que no hay una voluntad política del Estado, a pesar de la insistencia de las entidades locales representantes de productores, en que se accione.

En este articulo si bien nos ocupamos de hacer mención cual es la realidad en ese cuartel de 9 de Julio, no hay que olvidar que detrás de la zona de La Niña, varios productores están en la misma situación, con inundación en sus campos y caminos rurales por los que aun no se puede transitar, a pesar de que en diciembre del 2025 cesaron las torrenciales lluvias y que luego volvieron en abril y mayo ultimo.