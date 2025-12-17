Por el mal estado del camino real Dudignac-Morea, tres docentes terminaron hospitalizadas y el camión de Bomberos se despisto

En la mañana de este miércoles siendo las 7 AM, un vehículo marca Gol VW color gris, en el que se movilizaban tres educadoras por el denominado camino real Dudignac-Morea, y ante el mal estado de transitabilidad del mismo, el automóvil se despista y termina casi en la cuneta, generándose algunos golpes en las ocupantes del mismo.

Conforme se conoció se trata de la Directora de Secundaria de la Escuela Nº 14 de Morea y la Directora de la Escuela Primaria Nº16 de la misma localidad, y una docente de dicho establecimiento educativo. Tras producirse el accidente, una unidad de Bomberos Voluntarios de Dudignac acudió en la asistencia y en momentos que llegaba al lugar, y por el estado del camino por lo profundo de los huellones, el transporte bomberil se despista y termina encajado.

En tanto que la ambulancia del Hospital Municipal de Dudignac, acudió también en la asistencia, quienes trasladaron a las educadoras hasta al nosocomio y luego derivadas al Hospital Julio de Vedia, donde están siendo atendidas, estando las mismas fuera de peligro.

Fotos: vecinos que pasaban por el lugar