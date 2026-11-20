La Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de convecina Dinora Lagraña de 17 años de edad, quien se retiró de su colegio EES Nro.1 Otto Krause esta ciudad el día 17 cte. 13:15 hs. con un masculino de nombre y apellido Thiago Morales no teniendo novedades a la fecha.

Al momento de ausentarse vestía Bermuda deportiva marca Adidas, campera blanca con vivos negros, remera color rosa, zapatillas color negro con blanco, gorra blanca, mochila color bordo. Es de contextura física delgada, cabello corto Rengel, ojos marrones y mide aproximadamente 1,60 metros.

Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente, con intervención de la U.F.I. N.º 4 del Departamento Judicial Mercedes.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero deberán comunicarse al 911 o al teléfono 2317-422010.

Imagen provista por Policia Comunal