Policia Federal secuestro un importante numero de ropa y calzado deportivo en 9 de Julio

En las ultimas horas de conoció la presencia de varios móviles de policía federal, con asiento en la ciudad de Junin, y que con absoluto hermetismo visitaron varios comercios de indumentaria y calzados; y si bien no hay una información oficial por parte de Policía Comunal, ya que es ámbito de un delito federal, en la búsqueda de productos apócrifos.

En ese marco se conoció que este viernes en horas de la mañana se realizaron dos allanamientos que permitieron incautar cierta cantidad de prendas de vestir, camisetas de fútbol y calzado que eran comercializados sin autorización.

Por la causa dos hombres fueron notificados en el marco de la investigación, que inicio este año, a partir de una denuncia por la ley de marcas y designaciones Nº 22.362. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por una posible infracción a la Ley de Marcas y Designaciones N.º 22.362, a partir de una denuncia a en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Junín.