Policia Federal secuestro un importante numero de ropa y calzado deportivo en 9 de Julio
En las ultimas horas de conoció la presencia de varios móviles de policía federal, con asiento en la ciudad de Junin, y que con absoluto hermetismo visitaron varios comercios de indumentaria y calzados; y si bien no hay una información oficial por parte de Policía Comunal, ya que es ámbito de un delito federal, en la búsqueda de productos apócrifos.
En ese marco se conoció que este viernes en horas de la mañana se realizaron dos allanamientos que permitieron incautar cierta cantidad de prendas de vestir, camisetas de fútbol y calzado que eran comercializados sin autorización.
Por la causa dos hombres fueron notificados en el marco de la investigación, que inicio este año, a partir de una denuncia por la ley de marcas y designaciones Nº 22.362. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por una posible infracción a la Ley de Marcas y Designaciones N.º 22.362, a partir de una denuncia a en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Junín.
Como resultado se estableció que dos inmuebles de la ciudad, ubicados en las calles Mendoza y Cavalliari, serían utilizados para almacenar y comercializar productos que presuntamente infringían la legislación vigente sobre marcas registradas. Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes autorizó dos órdenes de allanamiento.
Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Federal, con apoyo de personal de las DUOF Pergamino, Mercedes y Morón. Durante los operativos se secuestraron numerosas prendas de indumentaria, camisetas de fútbol y distintos tipos de calzado.
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