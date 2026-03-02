Policía Comunal procedió al secuestro de varias motocicletas y la aprehensión de una mujer y un hombre

Durante el transcurso del fin de semana, personal de la Policía Comunal de 9 de Julio, con el acompañamiento de la Guardia Urbana e Inspectores de transito Municipal, llevaron a cabo diversos operativos de transito en distintos puntos de la Ciudad con el objetivo de concientización de uso de casco reglamentario, vehículo en condiciones de circulación, documentación reglamentaria, procediéndose en consecuencia al secuestro de cuatro (4) ciclomotores de distintas marcas y cilindradas, los cuales poseían caños de escapes adulterados lo que afecta gravemente a la sonoridad, tranquilidad y descanso de todos los vecinos, ciclomotores conducidos en su mayoría por menores de edad, labrándose en consecuencia las infracciones correspondientes a la Ley Nacional de Tránsito 24449 y Ordenanza Municipal 7101 con intervención del Juzgado de Faltas Municipal local, informaron desde Policía.

ROBO ESCLARECIDO – APREHENSION FEMENINA.

En otro orden, el ultimo día sábado próximo pasado denuncio la Ciudadana Randazzo Maria en carácter de propietaria de un comercio ubicado en calle San Juan al 700, quien refiere que ex empleada Martina Robles mayor de edad se había hecho presente en comercio y luego de discusión, la había agredido físicamente para luego sustraer dinero.

Ante ello, Personal Policia Comunal local en conjunto con personal Sub DDI Bragado llevan a cabo Orden de Registro y Allanamiento para con domicilio Baldes procediéndose a su aprehensión y secuestro de elementos de interés para la causa. Aprehendida alojada seccional local a disposición UFI nro. 4 Dpto. Judicial Mercedes.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD – APREHENSION MASCULINO

Día viernes próximo pasado, personal Policia Comunal local procedió en calle Robbio y La Rioja a la Aprehensión del ciudadano RODRIGUEZ JUAN MANUEL mayor de edad quien se encontraba alterando el orden público oponiendo resistencia al personal uniformado. Intervención UFI Nro. 4 Dpto. Judicial Mercedes quien dispuso que una vez finalizada las actuaciones Penales correspondientes recupere su libertad desde sede Policial donde se encontraba alojado.