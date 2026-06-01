ABSA realiza en la madrugada de este martes, obras de limpieza en los conductos de agua

ABSA informa que a partir de esta medianoche y durante toda la madrugada del martes, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

Mendoza entre Alsina y Avellaneda, Heredia entre Urquiza y Alsina, Ag. Alvarez y San Martín, San Martín entre Roca y A. Alvarez, La Rioja esquina Aita.

Durante los trabajos, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.

Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.