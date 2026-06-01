ABSA realiza en la madrugada de este martes, obras de limpieza en los conductos de agua
ABSA informa que a partir de esta medianoche y durante toda la madrugada del martes, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.
El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:
Mendoza entre Alsina y Avellaneda,
Heredia entre Urquiza y Alsina,
Ag. Alvarez y San Martín,
San Martín entre Roca y A. Alvarez,
La Rioja esquina Aita.
Durante los trabajos, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.
Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.
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