La Policia Comunal de 9 de Julio hizo conocer en la noche de este miercoles 18, que en el marco de una investigación por un hecho de robo agravado por escalamiento, ocurrido en una concesionaria de vehículos denominada “NUMERAL 9”, ubicada sobre el Acceso Presidente Perón y Ruta Nacional N.º 5, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal Nueve de Julio llevó adelante una importante labor investigativa que permitió establecer la autoría del ilícito.

El hecho, denunciado por el propietario del comercio, consistió en la sustracción de cobre perteneciente a equipos de refrigeración, ocasionando un perjuicio económico estimado en 45 millones de pesos.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas, que incluyeron el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales, como así también la recepción de declaraciones testimoniales, se logró identificar al presunto autor del hecho y solicitar ante la Justicia la correspondiente orden de allanamiento y detención.

En la fecha, mediante un operativo conjunto entre personal del GTO de la EPC Nueve de Julio y efectivos de la SubDDI Bragado, se dio cumplimiento a la orden judicial en un domicilio ubicado en calle Schweitzer s/n, donde se procedió al secuestro de cables de cobre y prendas de vestir vinculadas a la investigación, concretándose además la detención del imputado.Los elementos secuestrados fueron exhibidos a la víctima, quien los reconoció como de su propiedad.

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, avaló el procedimiento y dispuso el traslado del detenido a primera audiencia judicial.Interviene la UFI N.º 4 del Departamento Judicial Mercedes.Asimismo se continúan con las tareas investigativas ya que no se descarta la participación del mentado masculino en robos de la misma modalidad