Continuando con el reconocimiento cuya iniciativa fue dada por parte del Concejo Deliberante de 9 de Julio, en interacción con la educación a través de la Inspección Distrital, con el objetivo que los ex combatientes de Malvinas de 9 de Julio, sean reconocidos en las escuelas donde ellos cursaron sus estudios, y el algunos casos como Cepril y el Hogar del Niño, donde han elegidos los veteranos.

En French la comunidad de movilizo al edificio donde funciona la EEP Nº 12 y la EES Nº 5, donde allí en uno de los patio internos de las escuelas se plasmo una pintura con las frase «Las Malvinas Son Argentinas», y la figura de un soldada y de el territorio de las dos Malvinas. El veterano de Guerra de Malvinas que se reconoció y donde se realizo el descubrimiento de una placa, fue Eduardo Salgado, quien fuera tripulante del ARA Gral. Belgrano, el mismo donde desapareció en el hundimiento, el marinero Néstor Francisquez.

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