El ex Veterano de la Guerra de Malvinas Eduardo Salgado fue reconocido en la localidad de French
Este jueves 19, en la localidad de La Niña, el reconcimiento sera para David Bozzufi (f) post guerra y el ex veterano Sergio Brangeri.
Continuando con el reconocimiento cuya iniciativa fue dada por parte del Concejo Deliberante de 9 de Julio, en interacción con la educación a través de la Inspección Distrital, con el objetivo que los ex combatientes de Malvinas de 9 de Julio, sean reconocidos en las escuelas donde ellos cursaron sus estudios, y el algunos casos como Cepril y el Hogar del Niño, donde han elegidos los veteranos.
En French la comunidad de movilizo al edificio donde funciona la EEP Nº 12 y la EES Nº 5, donde allí en uno de los patio internos de las escuelas se plasmo una pintura con las frase «Las Malvinas Son Argentinas», y la figura de un soldada y de el territorio de las dos Malvinas. El veterano de Guerra de Malvinas que se reconoció y donde se realizo el descubrimiento de una placa, fue Eduardo Salgado, quien fuera tripulante del ARA Gral. Belgrano, el mismo donde desapareció en el hundimiento, el marinero Néstor Francisquez.
Ampliaremos
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