Policia aprehendió a una persona por robo

Personal Estación de Policía Comunal procedió en la vía pública a la Aprehensión Flagrante delito del ciudadano Enzo Nahuel Belossi, informo policia, quien minutos antes habia sustraído elementos varios de peluquería sita en calle La Rioja e Irigoyen para luego y mediante escalamiento ingresar a una vivienda sustrayendo de su interior perfumes, platería y otros elementos, siendo rápidamente aprehendido por esta Policía y consecuentemente secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos en el comercio como vivienda particular. Aprehendido alojado en Subestación de Policía Comunal Dudignac a disposición Ufi nro. 6 Dpto. Judicial Mercedes.

«MULTIPLES ALLANAMIENTOS POR MANIOBRAS PELIGROSAS – CONTAMINACION ACUSTICA – INFRACCIÓN LEY DE TRANSITO 24449 – SECUESTROS DE CICLOMOTORES VARIOS»

Personal Policia Comunal en conjunto con personal Policial subddi bragado, Inspectores de Tránsito y personal Guardia Urbana Municipal, procedieron a llevar a cabo en este medio allanamientos varios y SECUESTRO de tres ciclomotor involucrados en maniobras peligrosas como asimismo contaminación acústica por poseer caño de escape adulterados. Vehículo secuestrados en Depósito Judicial a disposición Juzgado de Paz Local.