Policía aprehendió a un hombre con frondoso prontuario policial

La Estación de Policía Comunal 9 de Julio informo que este miércoles 22, en horas de la tarde en Barrio Héroes de Malvinas y gracias al trabajo mancomunado entre Policía Comunal local y Sub DDI Bragado, procedieron a la detención del ciudadano Franco Manuel Acuña alias «El Porteño» el cual cuenta con frondoso prontuario Policial y sobre el cual pesaba orden de Detención por el delito de «Tentativa de Homicidio» a pedido de la UFI número 6 del Departamento Judicial Mercedes.

Según se conoció la persona esta implicada en un hecho delictivo en la primera semana del mes de febrero donde una familia había sido victima de tres personas, siendo esta persona la tercera en cuestión.

Detenido fue alojado en esta Seccional a disposición Sr. Magistrado de Intervención