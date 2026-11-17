Desde este lunes 16 y hasta este miércoles 18 se desarrolla en sede de la Escuela Técnica Nº 2 «Mercedes Vazquez de Labbe», una nueva edición de la Expo Técnica, la que tiene por particularidad este año amplio sus días de exposición, con el objetivo que los alumnos principalmente descubran el trabajo dentro del aula, como así también la comunidad del distrito que tiene su día para visitar la muestra.

Conforme al programa diagramado, explicaron a El Regional Digital que el día lunes 16, la Expo Técnica que abarca distintos sectores de taller y laboratorio de la escuela, es visitada por alumnos de la propia Escuela Técnica, hoy martes 17, son las escuelas del distrito que tienen la oportunidad de visitar la muestra, en tanto que este miércoles 18, la misma se abre a las familias de los alumnos y comunidad en general a visitar el trabajo desarrollado por los alumnos, donde cierra la Expo Técnica 2026, con un show de música ejecutada por propios alumnos de la escuela, ya que varios de ellos integran bandas musicales, explico a El Regional Digital el Director del establecimiento, Juan Pablo Filoni.

«Tomamos la iniciativa este año de hacer una Expo Técnica que todos los años llevamos a cabo como proyecto, digamos, final de todo lo que se trabaja durante el año, de todos aquellos proyectos que ya están acabados o que por ahí están en proceso o con nuevos proyectos para el año que viene, donde no solamente es una muestra un día determinado, como lo veníamos haciendo, sino también tratamos de, como a todos los proyectos buscarle la manera de no agotarlos e ir viendo qué aristas o qué modificaciones para mejorar podemos tenerle todos los años, este año impulsamos tres días con el objetivo que los proyectos se puedan apreciar mejor, subrayo Filoni.

En primer lugar, hoy lunes, es una muestra interna para todos nuestros estudiantes, para que puedan pasar por todos los entornos formativos que ellos ya conocen, pero también está bueno poder ver el trabajo que hizo el compañero de cuarto, aunque el esta en primero, o el de quinto, describió Filoni a El Regional Digital.

Según Filoni, es importante ver las dos tecnicaturas – Alimentos y Electromecánica- en funcionamiento que lo intentamos mostrar durante todo el año, pero a veces, bueno, por cuestiones de tiempo y de grupos no se puede, así que eso está bueno que vaya pasando», celebro.

Por su parte la Inspectora regional de Educación Técnica, Silvina Poratti, recordó a El Regional Digital, que el domingo 15 es del Dia de la Educación Técnica, y por ende se da la Semana de la Educación Técnica que proponen todas las escuelas técnicas, y esto es parte de la propuesta, dijo y reconoció, «hay mucha expectativa y el trabajo de todo un año mostrando todo lo que se hizo durante el año, de manera mancomunada en mostrar cómo se trabaja en cada escuela, por eso es que se hace abierta la comunidad, y para todas las escuelas, el pedido que nos llega es que muestren una expo trabajando, de manera real, con lo que ellos están haciendo, con cada proyecto, con lo que hicieron durante el año, cómo fueron trabajando materias de aula y de taller, apunto