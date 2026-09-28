Es una gran oportunidad para el agro: Expectativas por la nueva Ley de Biocombustibles

La reciente jornada de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires donde se dio a conocer el estimativo de siembra de granos para la campaña 26/27, el encuentro también conto con un panel de la agro industria. En ese marco el presidente de Ciara-CEC y del Consejo Agro Industrial Argentino, Gustavo Idigoras, se refirió a la reciente media sanción en la Cámara de Senadores, sobre la nueva Ley de Biocombustibles, por la que se espera pueda tener su aprobación en Diputados.