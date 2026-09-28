Del 1 al 4 de octubre: Esta semana se desarrolla la 129º Expo Rural de 9 de Julio con un amplio y variado programa

A partir de hoy lunes el Predio Ferial de Sociedad Rural de 9 de Julio abre sus puertas para que más de un centenar de expositores sean parte de la 129º Expo Rural, la cual se destacara por un programa, que según la organización es amplio y variado.

Este año el trabajo que llevamos adelante estuvo enfocado en que había que innovar y la verdad que se ha podido cumplir con ello, subrayo Yanina Elola, Secretaria de Comisión Directiva de Sociedad Rural, e integrante de la Sub comisión de Exposición, y que trabajaron en el armado de la tradicional muestra agro industrial y comercial de 9 de Julio.

La vocera de Sociedad Rural recordó que el trabajo comenzó en marzo de este año, y hace un mes ya estaban todos los stands vendidos y algunos fueron quedando en espera. Y hoy lunes 28 comienzan a ingresar para su posterior armado”, comento a este medio.

En cuanto a la muestra empieza el día jueves 1 de octubre, y los primeros tres días de exposición, son sin cargo para el público que pueda visitar la muestra. El día domingo 4, si se cobra entrada, cuyo valor es de 15.000, y permite acceder a la Jinetada y todas las actividades criollas que se van a desarrollar ese día como la final del Torneo de Polo. Los menores de 12 años no pagan.

Durante las cuatro jornadas el Patio Gastronómico volverá a sorprender tal como lo viene haciendo desde hace varios años, y en esta oportunidad con nuevas propuestas y el espacio para la Shows Musicales durante los cuatro días.

El programa: ármate tu agenda de visita a la Expo

En cuanto al programa durante las cuatro jornadas de exposición, el público además de visitar expositores y poder comprar, muchos de ellos llegan con ofertas especiales.

El jueves y el viernes, habrá de desarrollarse la visita de alumnos de escuelas primarias, para los que ya hay inscriptos más de 500 chicos que participaran de Aula Aapresid, la visita a la Huerta que organizaron alumnos del CEPT 15 El Chajá, la visita a la granja y cierran con una visita al Tambo en vivo que impulsan alumnos del Colegio Inchausti.

Durante la primera Jornada las charlas estarán a la orden del día. En el marco del espacio de ganadería, a las 9hs del jueves 1, se desarrollará el Concurso de Novillos, charlas, y a las 12hs. cerrará con una exposición parte de Frigorífico Azul Natural Beef, una empresa que se enfoca adquirir ganaderia haciendo énfasis en el bienestar animal y la calidad de la misma, por lo que paga un plus.

Por la tarde a las 17hs la tecnología sobre Drones agrícolas DJI. Mientras que a las 19hs la Influencer Julieta Campelli hablara en una charla abierta a todo público sobre “El Arte de Comunicar para Conectar y Vender”.

El viernes 2, a la propuesta de visita general a la muestra, en lo que refiere a ganadería a las 19hs. se brindara una charla única sobre Ganadería Wagyu y que cerrara con una cata de carne Wagyu. Este tipo de raza vacuna, es la que consumen en Japón o en distintos restaurantes del mundo.

Cierra la segunda jornada con un After Rural en el Patio de Comidas con la música de Banda del Salado, Pyno El Bandido y DJ en Vivo

Para la tercera jornada, el sabado 3, el grupo de Madrugadores del 9, convoca a las 7hs para su encuentro de rezo, y lo hara en la Exposicion Rural. A la hora 9 dara inicio el Concurso de Terneros del que participan 10 escuelas del distrito, y a las 10hs habra un rezo del rosario por parte de niños. Y las 11hs encuentro de Misa por parte de Madrugadores del 9.

Sobre el medio dia a las 13hs sera el Almuerzo Inaugural, donde se conocera el discurso de accion de Sociedad Rural( las tarjetas se pueden adquirir en Secretaria de la Rural).

Por la tarde a las 14hs. se dara inicio al Torneo de Polo. Entrega de Premios a Expositores

Ya ingresando al atardecer danzas y bailes por parte del Grupo de Danza de Luciana Viturro, Baile y muica Country.

En tanto que esta programada por la tarde noche varios shows musicales como el Grupo “Que Bravo”, “Sesion 11”, “Envalentonados”, la musica de “Reservado Gran Campeon” y DJ en Vivo.

Domingo 4: El dia mas esperado por muchos

La cuatra jornada de la 129º Expo Rural de 9 de Julio estara muy cargada con propuestas culturales ya que desde la hora 9, habra en el Campo de Doma, distintas actividades criollas para niños, adolescentes y adultos, pruebas de riendas, carrera de peludos en carretilla, busqueda de la bataraza, el Almuerzo Criollo. Entre ello se dara la Final del Torneo de Polo.

Mientras que se presentaran varias montas especiales en Categoria Grupa, Clina, una Rueda de Petisos para menoresy cierra con una Monta Especial, y el acompañamiento de la guitarra de Alejandro Armendariz y la Animacion de Juan Carlos Ramos y Osvaldo Santili. La ultima jornada cerrara con la muisca del Grupo “Tierra Joven”

Desde Sociedad Rural de 9 de Julio manifestaron a horas de comenzar la 129º Expo Rural, “Estamos tan agradecidos que decimos, vale la pena el trabajo y seguir mejorando para ellos nuestros comercios, industrias, artesanos, emprendedores, por la muestra también es un poco para ellos. Y obvio sabemos que el público siempre nos acompaña con esta propuesta que siempre esperan cada año. Solo tenemos gratitud, porque en definitiva la Exposición Rural muestra lo que somos los nuevejulienses, subrayaron desde la entidad organizadora.