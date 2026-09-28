Congreso Internacional de Drones: el INTA presento ciencia y tecnología

La provincia de Tucumán fue sede del Congreso Internacional de Drones 2026 (CID2026), un encuentro que reúnio a especialistas, investigadores, empresas, productores, organismos públicos y usuarios de tecnología aérea para analizar el presente y el futuro de los drones.

Bajo una mirada que busca ir más allá del vuelo, el congreso propuso discutir cómo estas tecnologías pueden generar información, conocimiento y soluciones concretas. En ese escenario, el INTA tuvo una participación relevante con especialistas que presentarán experiencias y resultados vinculados con distintas áreas de investigación y desarrollo tecnológico. Uno de los principales aportes del INTA estará relacionado con la agricultura de precisión y las aplicaciones agrícolas de los drones.

En la primera jornada, Alejandro Brunori del INTA Marcos Juárez -Córdoba-, expuso sobre “Aplicaciones de precisión: protocolos para maximizar la eficiencia de aplicación”. El eje resulta estratégico para una agricultura que busca mejorar la eficacia de las aplicaciones, optimizar recursos y reducir impactos.

La temática se profundizo durante la segunda jornada, cuando Brunori presente “El caldo de aplicación: factores que determinan la eficacia biológica”, dentro del bloque “Aplicaciones inteligentes: tecnología, formulación y eficiencia”. Allí el foco estará puesto en un aspecto determinante para que una aplicación aérea sea realmente efectiva, no alcanza con disponer de una aeronave y un sistema de pulverización; es necesario comprender cómo las características de la formulación y las condiciones de aplicación influyen sobre el resultado biológico.

También en esta área, Facundo Calderón del INTA Junín -Mendoza-, abordará “Nuevas fronteras en fruticultura: el potencial de los drones”. La incorporación de drones a la producción frutícola abre posibilidades para monitorear cultivos, detectar variabilidad y obtener información espacial de manera rápida y precisa.

Una mirada integral sobre el agro

La participación del INTA también se extendio a la ganadería, los sistemas agroforestales y el resguardo y accionar ante emergencias climáticas. Durante la segunda jornada, Jorge Chalco Vera del INTA Leales -Tucumán-, moderará el bloque “Ganadería del futuro: drones que transforman la producción”, mientras que Diego Pons estará al frente de la moderación del Summit “Cuando cada minuto cuenta: Drones para seguridad y emergencias”.

LiDAR, una tecnología de alta precisión estará bajo la lupa de Flavio Speranza del INTA Yuto -Jujuy-, y Eduardo Hildt del INTA Montecarlo -Misiones-, quienes describirán los alcances de esta tecnología, que permite estudiar el territorio en sus 3 dimensiones.

A estas experiencias se sumo el trabajo de Martín Durante del INTA Concepción del Uruguay -Entre Ríos-, quien presentará “Medir para producir: estimación inteligente del forraje”. El desafío de estimar la disponibilidad de forraje mediante herramientas tecnológicas tiene una importancia directa para la planificación de los sistemas ganaderos, ya que disponer de información objetiva sobre la oferta forrajera permite mejorar la toma de decisiones.

Marcelo Aguirre del INTA La Rioja, completo el enfoque con la presentación “Caracterización estructural de vegetación leñosa en pasturas de BUFFEL GRASS con RPA RGB y SFM”, mostrando cómo las imágenes obtenidas mediante drones y las técnicas de reconstrucción fotogramétrica pueden utilizarse para caracterizar la vegetación en sistemas productivos.

Drones, inteligencia artificial y ciencia aplicada

Uno de los aspectos que atraviesa toda la participación del INTA es la integración de drones con herramientas de procesamiento e inteligencia artificial. En la tercera jornada, Julieta Dalmaso del INTA Mendoza, presentará el trabajo reconocido como “Mejor Trabajo Científico: Detección de racimos de uva en imágenes de dron”, un modelo de inteligencia artificial para detectar racimos de uva en imágenes obtenidas mediante drones.

La propuesta sintetizo una de las grandes posibilidades que ofrece la incorporación de inteligencia artificial a las imágenes obtenidas desde drones: pasar de observar lo que ocurre en el cultivo a desarrollar sistemas capaces de auxiliar en la toma de decisiones.

En esta misma línea, Ricardo Melchiori del INTA Paraná -Entre Ríos-, participará con “Más datos, mejores ensayos: el valor de los drones en la investigación agrícola”, poniendo en primer plano otro uso fundamental de estas tecnologías: la generación de información objetiva y espacialmente distribuida para fortalecer la investigación experimental.

Monitoreo ambiental para la conservación

La investigación del INTA con drones también fue parte en el campo ambiental. Laura Califano del INTA Salta, presento el trabajo distinguido como “Mejor trabajo científico: Degradación y fragmentación de la vegetación nativa en matrices agrícolas: evaluación multiescala con drones en el Chaco Seco argentino”.

La utilización de drones para estudiar la fragmentación y degradación de la vegetación nativa permite obtener información detallada sobre procesos que tienen una dimensión territorial y ambiental compleja. La posibilidad de analizar estos fenómenos a diferentes escalas aporta herramientas para comprender la transformación del territorio y contribuir a estrategias de conservación y manejo.

Por su parte, Federico Letourneau del INTA Bariloche, participo con “Inteligencia artificial para diagnosticar bosques y orientar su restauración”, incorporando la inteligencia artificial al diagnóstico de ecosistemas forestales y a la planificación de procesos de restauración.

Desde la participación institucional, Gabriela Tallarico coordinadora del Programa AgTech, ofreció en su conferencia “La revolución del drone en el agro argentino: presente, impacto y perspectivas”, una mirada integral sobre la incorporación de estas tecnologías al sector agropecuario nacional.

Tallarico, tambien modero el “Conversatorio: la voz de los usuarios: experiencias reales con drones”, un espacio especialmente significativo porque permitirá poner en diálogo el conocimiento técnico con las experiencias concretas de quienes utilizan estas herramientas en actividades productivas.

Sebastián Muñoz de la Agencia INTA Río Cuarto -Córdoba-, hablo “Del primer despegue a la próxima frontera de una industria en transformación”, mientras que Melanie Vico del INTA Rama Caída (Mendoza), moderará la conferencia “Drones que piensan, datos que deciden: el futuro de la producción agropecuaria”.

Desde INTA subrayaron que se tuvo presencia en espacios vinculados con la seguridad y profesionalización del sector. Martín Galarza del INTA Tartagal -Salta- modero el foro “Más allá del vuelo: seguridad operacional en el ecosistema drone”, aportando una mirada vinculada con la necesidad de consolidar operaciones profesionales, seguras y técnicamente fundamentadas.

Galarza, además tuvo una participación científica destacada en la tercera jornada, con el trabajo reconocido como “Mejor trabajo científico: de la nube de puntos al inventario forestal: automatización mediante LiDAR y drones”. El trabajo representa otro de los grandes desafíos actuales: automatizar el procesamiento de grandes volúmenes de información espacial para convertirlos en inventarios y productos útiles para la gestión forestal.

Para el INTA, la investigación y la transferencia tecnológica son herramientas claves para acercar la innovación a los usuarios. Reflejando este compromiso, Karina Zelaya (INTA Famaillá) liderará un intercambio de experiencias sobre mujeres piloto de drones. A través de relatos en primera persona de profesionales como Melanie Vico, se explorará a fondo el impacto femenino en el ecosistema de los vehículos no tripulados.

Finalmente, Pablo Benedetti del INTA Famaillá -Tucumán-, será el moderador de la sesión magistral “Mentes artificiales en el cielo: inteligencia artificial y drones para comprender un mundo complejo”, conectando la discusión sobre inteligencia artificial, sistemas autónomos y movilidad aérea con los desafíos que plantea su incorporación en distintos sectores.

La participación del INTA en el Congreso Internacional de Drones 2026 permite visualizar la amplitud de las aplicaciones que estas tecnologías ya tienen en el ámbito de la investigación y la producción.

Agricultura de precisión, fruticultura, ganadería, sistemas agroforestales, monitoreo de vegetación, conservación, inventarios forestales, inteligencia artificial, LiDAR, fotogrametría y seguridad operacional forman parte de una misma transformación tecnológica: la posibilidad de observar, medir y analizar el territorio con un nivel de detalle y velocidad que hasta hace pocos años resultaba difícil de alcanzar.

Pero el verdadero aporte del INTA está en el paso siguiente: transformar esos datos en conocimiento científico y herramientas para la toma de decisiones, demostrando que el futuro de los drones no está solamente en el cielo, sino en todo lo que somos capaces de conocer, medir y decidir a partir de los datos que obtenemos desde él.