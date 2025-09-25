Perspectivas agro climáticas: En los próximos días, marcado ascenso térmico y escasas precipitaciones para el area

La perspectiva comenzará con temperaturas algo bajo lo normal, pero el pronto y vigoroso retorno de los vientos del Trópico producirá

temperaturas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, con focos de calor intenso sobre todo el norte y el centro norte, y registros elevados, pero menos extremos sobre el centro-sur y el sur y las zonas cercanas al Litoral Atlántico.

A continuación, se producirá el paso de un frente con débil e irregular actividad, produciendo precipitaciones predominantemente escasas, con focos aislados de registros moderados a abundantes sobre el extremo norte del NOA, el sudeste del Paraguay y el centro de la Mesopotamia.

La masa de aire polar, que viajará detrás del frente causará un marcado descenso térmico, en la mayor parte del área agrícola, con heladas generales sobre las zonas serranas y cordilleranas del oeste, y focos de heladas localizadas y generales sobre las serranías bonaerenses, llegando con poco vigor hasta el centro-este del Uruguay.