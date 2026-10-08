Perspectiva agroclimática: El «niño» manifiesta lo suyo en parte de la región agrícola

Al inicio de la perspectiva se completará el paso de un frente de tormenta, que hizo su entrada en las horas precedentes, causando lluvias sobre la mayor parte del área agrícola pero con una distribución muy despareja, concentrándose fuertemente, con tormentas y aguaceros torrenciales, sobre el norte del Litoral Fluvial, y aportando registros moderados, con focos aislados de aportes abundantes, al resto de su extensión.

Junto con el paso del frente, se producirá la entrada de vientos polares, llegando casi hasta el norte del área agrícola, provocando heladas generales en las zonas serranas, y temperaturas bajo lo normal, aunque con escaso riesgo de heladas, en la mayor parte del área agrícola.

El este del NOA, el norte de la Región del Chaco, el centro y el este del Paraguay, el norte de la Mesopotamia y zonas adyacentes, observarán un amplio foco de tormentas con lluvias abundantes a muy abundantes, con su foco sobre Misiones y su entorno, con registros desde 100 hasta más de 200 mm.

La mayor parte del resto del área agrícola observará precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm), con focos con valores superiores.

Los vientos del Trópico retornarán con vigor, extendiéndose sobre el norte del área agrícola, donde producirán temperaturas sobre lo normal, con fuertes calores, mientras el centro y el sur de su extensión recibirán una persistente circulación del este y sudeste, proveniente del Océano Atlántico, fresca y húmeda que causará registros normales a bajo lo normal.