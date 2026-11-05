Persecución y tiros en ruta 6: Un delincuente termino baleado y hubo dos aprehendidos

El espectacular operativo comenzó en la avenida General Paz y terminó en el kilómetro 102 de la Ruta 6, en Cañuelas. Participaron varias fuerzas policiales y hasta un helicóptero de la Policía de la Ciudad.

Un intenso operativo policial se desarrolló este miércoles por la tarde y terminó en el kilómetro 102 de la Ruta 6, en jurisdicción de Cañuelas, luego de una persecución que involucró a distintas fuerzas de seguridad y un helicóptero de la Policía de la Ciudad.

Todo comenzó en la zona de avenida Constituyentes y General Paz, cuando efectivos policiales intentaron interceptar un Volkswagen Polo Track gris que se encontraba bajo investigación. Sin embargo, sus ocupantes emprendieron la fuga y tomaron el Acceso Oeste para luego continuar por la Ruta 6.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo estaría vinculado a una investigación por posibles hechos de entraderas violentas. Además, la patente estaría radicada en la provincia de Jujuy, por lo que se sospecha que podría tratarse de un automóvil mellizo.

Durante el recorrido, los ocupantes habrían resistido el procedimiento e intercambiado disparos con efectivos policiales de Luján y General Las Heras.

La persecución llegó hasta el kilómetro 102 de la Ruta 6, donde efectivos policiales de Cañuelas desplegaron un operativo cerrojo y lograron bloquear la circulación para detener el vehículo.

Como resultado del procedimiento, dos personas fueron aprehendidas. Según la información preliminar, uno de los sospechosos habría recibido un disparo en una de sus manos.

En tanto, el Volkswagen Polo Track terminó con cuatro impactos de bala: uno en el parabrisas y otros tres en la puerta trasera izquierda.