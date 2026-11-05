La maquinaria agrícola recuperó impulso en octubre, pero siguen por debajo de 2025

Según el informe de ACARA, elaborado con datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), en octubre se patentaron 551 unidades, un 11,8% más que en septiembre y un 0,5% menos que en el mismo mes de 2025. Entre enero y octubre, los registros sumaron 5.649 máquinas, frente a las 5.689 del año anterior, una baja del 0,7%.

Para la entidad, la recuperación mensual ofreció un alivio, aunque todavía no permite hablar de un cambio de tendencia. La evolución continúa condicionada por el tipo de producto, el financiamiento y la capacidad de concretar operaciones, factores que mantienen las diferencias entre los distintos segmentos.

Las cosechadoras mostraron el mayor salto respecto de septiembre, con 66 unidades patentadas. Esta cifra representó un aumento del 46,7% mensual y del 1,5% frente a octubre de 2025, consolidando al rubro como el de mejor desempeño en lo que va de 2026.

Con ese resultado, el acumulado llegó a 706 equipos, un 11,4% más que en los primeros diez meses del año pasado. Pese al crecimiento, ACARA interpretó ese avance como una renovación tecnológica selectiva, que no necesariamente implica una normalización del ciclo de inversión.

John Deere concentró el 50,1% de los registros de ese segmento, con 354 unidades y un crecimiento interanual acumulado del 39,4%. Por su parte, Case y New Holland reunieron, en conjunto, el 42,2% del mercado. Aunque el rubro mantuvo el mejor desempeño de 2026, el avance fue interpretado como una renovación tecnológica selectiva, sin que implique necesariamente una normalización del ciclo de inversión.

Fuente: ACARA

En tractores se inscribieron 441 unidades durante octubre, un 10% más que en septiembre y un 3,3% por encima del mismo mes de 2025. El repunte permitió que el balance anual se acercara al equilibrio, aunque los 4.440 equipos acumulados todavía representaron una disminución del 1%.

El aumento permitió que el balance anual se acercara al equilibrio, aunque los 4.440 equipos acumulados todavía representaron una disminución del 1%.La categoría «Otros», agrupó 873 unidades entre enero y octubre, con un incremento del 128,5% y una participación del 19,7%. Ese crecimiento contrastó con los retrocesos acumulados de John Deere, New Holland, Case, Pauny y Massey Ferguson. El informe advirtió que la ampliación de la oferta intensifica la competencia en precios, respaldo, repuestos y servicios.

Pulverizadoras, el segmento más rezagado

Las pulverizadoras volvieron a mostrar la situación más desfavorable, con 44 equipos patentados en octubre, un 6,4% menos que el mes anterior y un 29% por debajo de un año atrás. Con ese resultado, las inscripciones de los primeros diez meses sumaron 503 unidades y acumularon una contracción del 11,9%.

En su caso, Metalfor redujo sus registros acumulados un 44,5% y PLA, un 20,4%, mientras que Caimán creció un 14% y Jacto, un 16,7%. Caimán encabezó la participación individual con el 21,1%, seguida por PLA, con el 17,9%, y Metalfor, con el 14,1%. Para ACARA, estas diferencias muestran que el mercado se redistribuye al mismo tiempo que pierde volumen.

El análisis sostuvo que los volúmenes irregulares, el costo del capital de trabajo y la presencia de más competidores vuelven decisivo el manejo de inventarios. En este escenario, la financiación comercial, la gestión profesional de usados y la posventa aparecen como herramientas para sostener los resultados.

De esta manera, octubre dejó una recuperación que todavía necesita continuidad, ya que el impulso de las cosechadoras y la mejora de los tractores no fueron suficientes para contrarrestar la debilidad de las pulverizadoras. Además, las diferencias entre marcas mantienen abierto el interrogante sobre la capacidad del sector para transformar ese movimiento en una expansión sostenida.