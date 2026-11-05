ExpoTécnica 2026: La EEST Nº 2 dio a conocer el programa con tres jornadas con distintas actividades
La Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 “Mercedes Vázquez de Labbé” de 9 de Julio llevará adelante su tradicional ExpoTécnica 2026, los días 16, 17 y 18 de noviembre, con actividades destinadas a estudiantes, instituciones educativas, familias y la comunidad.
Durante las jornadas, alumnos y profesores de las especialidades Tecnología de los Alimentos y Electromecánica presentarán los proyectos y trabajos desarrollados a lo largo del ciclo lectivo.
EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Lunes 16 de noviembre: Muestra interna institucional
La jornada estará destinada a la muestra interna institucional, con los siguientes horarios:
– Turno mañana: de 7:30 a 12:00.
– Turno tarde: de 13:15 a 17:45.
Martes 17 de noviembre: Visita de escuelas
Se recibirán visitas de instituciones educativas en ambos turnos:
– Turno mañana: de 7:30 a 12:00.
– Turno tarde: de 13:15 a 17:45.
Miércoles 18 de noviembre: Abierta a la comunidad y familias
La exposición podrá visitarse en los siguientes horarios:
– Turno mañana: de 8:30 a 11:00.
– Turno tarde: de 15:00 a 20:00.
Además, se ofrecerá servicio de cantina y el cierre contará con un show musical.
La Expotécnica representa una oportunidad para conocer el trabajo, los aprendizajes y los proyectos desarrollados por los estudiantes de la institución.
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