Que conoces de dislexia?: Un nuevo mural viste la ciudad con un claro mensaje de concientización de inclusión.

Se trata del construido sobre un paredón ubicado en un inmueble de calle Robbio, a metros de Av. San Martin donde allí quienes circulan pueden leer la siguiente leyenda: “Mi mente encuetra otros caminos”, y cierra al final de la pintura, “y no es error”.

Tiene por objetivo concientizar sobre la dislexia, y es impulsado por la Asociación Dislexia 9 de Julio, con el apoyo de otras entidades que abordan distintas condiciones como el autismo, ya la se ha sumado la artista plástica, Silvia Galvani.

“Nosotros los que buscamos con el arte, es para que lo utilizamos de la misma manera que usamos la barrileteada, una para hablar de X tema. Y por sobre todas las cosas, porque queda plasmado, la gente lo ve, la gente pasa todo el tiempo, lo mira, comento a El Regional Digital, Sebastián Bustamante, de CEEA 9 de Julio.

Bustamante conto que aun cuando no está terminado ya ha causado su efecto, ya que hay gente que se acercó, y hasta llamo a Silvia, diciéndole que hay un error en el texto, y eso es lo que buscamos, que calce ese efecto, que la gente pregunte, y cuando pregunta, ahí le contamos de qué se trata, y se aprende, se informa, se comunica, se visibiliza”, subrayo.

Silvia Galvani sumo diciendo que este es el quinto mural en el que se trabaja. Esta vez tocó la condición de la dislexia.

Por lo que primero tuve que, obviamente, saber de qué se trataba esta condición, y en base a eso yo trabajo con las palabras, con lo que me llama la atención, y me llamaron mucho la atención, el tema de la mirada, la mirada de estas personas que tienen esta condición, y quise representar una cara de una nena, y cuando iba bocetando, en el proceso mismo creativo se dio esto que ustedes visualizan en este momento”, explico.

Galvani se tomó su tiempo y explico a El Regional Digital aspecto de la pintura plasmada: por un lado está la recta, a la derecha, y con líneas curvas, orgánicas, del lado izquierdo. Ahí está la estructura, la razón, lo que el sistema impone. A ello se suma la libertad, lo que fluye, y es lo que necesitan estas personas que tienen esta condición, sentirse libres para poder interpretar como ellos, les pasa a interpretar por otros caminos diferentes a los de nosotros”, sostuvo.

Por su parte, Sebastian Bustamante informo que un 10% de la población mundial tiene esta condición y es probable que muchas de estas personas no lo sabe.

Por lo que apelamos a los diagnósticos tempranos, los cuales no se están dando. Hemos conocido personas de 30/ 40 años que fueron diagnosticadas recientemente tras el diagnóstico de su hijo. Madres que buscan el diagnóstico de autismo y terminan descubriendo que ellas también tenían autismo, un TDAH.

Bueno, estos espacios lo que buscan es eso, visibilizar para que la gente sepa y descubra este tipo de cuestiones y se conozca más. No es fácil la tarea, lleva su tiempo, pero vale la pena, y que la gente pregunte”, puntualizo.