5ta. Fecha: Atlético 9 de Julio quedo como único líder del torneo

La 5ta. fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense de Fútbol debió esperar hasta las ultimas horas del domingo para conocer quien quedaba como líder del torneo, ya que la competencia se dio en dos días y en distintos horarios, con partidos que entregaron un gran show de goles, como los disputados entre Once Tigre y El Fortín, o San Agustín y Atlético Patricios, además de cambio de dueño en la punta, donde ahora comanda el equipo del Club Atlético 9 de Julio.

Todo arranco el viernes con los partidos adelantados en el Provincial, 18 de Octubre recibió a Atlético 9 de Julio, gano el «Millo» por 2-0. En tanto que en el «Abel del Fabro», Once Tigres recibió a El Fortín en un partido que lo empezó ganando la visita pero finalizado el primer tiempo, había revertido el resultado y se fue al entre tiempo con un 3-1 parcial.

El segundo tiempo la V azulada insistió y logro empatar y sobre el minuto 90 los dirigidos por Nico Simón logran poner el 4-3 final.

Ya el dia domingo en la localidad de Facundo Quiroga y a las 13hs anticipándose al Super Clasico y la F1, jugaron Atl. Quiroga y Agustín Álvarez donde empataron 2 a 2.

Mas tardes a partir de las 20hs completaron la fecha, en French, Atlético French recibió al CAN y a quien le gano por 1 a0, donde también el arquero local logro contener un tiro penal de Emiliano Perujo.

En el Estadio «Juan Angel Maldonado», San Agustin entrego un show de goles ante un Atletico Patricios que no encuentra el camino de la victoria. Gano San Agustin 7 a 1.

Cerro la fecha en el Vicente Cusatti, con el encuentro entre Libertad y San Martín, donde gano el equipo «Santo» por 3 a 1.

Síntesis de la 5ta fecha

18 de Octubre 0 vs. Atl. 9 de Julio 2

Once Tigres 4 vs. El Fortin 3

Atl. Quiroga 2 vs. Ag. Alvarez 2

French 1 vs. CAN 0

San Agustin 7 vs. Atl. Patricios 1

Libertad 1 vs. San Martin 3

Posiciones en el campeonato

Atl. 9 de Julio 13

Once Tigres 12

Atl. Naon 12

French 9

San Martin 8

Ag. Alvarez 7

San Agustin 7

Libertad 6

ATl. Quiroga 5

18 de Octubre 4

Atl. Patricios 0