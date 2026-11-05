Leyes pendientes y crédito: los reclamos de Coninagro a Bullrich

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, junto con el Consejo de Administración, dirigentes y productores de distintas regiones, recibió a la senadora nacional Patricia Bullrich durante la reunión mensual de preconsejo. La conversación puso sobre la mesa las necesidades de la producción agropecuaria y abrió una agenda de trabajo para llevar esas demandas al Congreso.

Tras el intercambio, la legisladora reconoció que existe una valoración favorable de cambios en la economía, aunque también persisten inquietudes. Entre ellas, mencionó infraestructura, impuestos a la exportación y demoras legislativas, en ese sentido sostuvo que «tienen preocupaciones que hay que atenderlas y escucharlas».

La ley de semillas, el marco para los biocombustibles y el uso de jugos naturales formaron parte de los asuntos presentados. Los representantes cooperativos también señalaron la necesidad de contar con reglas que permitan proyectar inversiones a largo plazo, en un contexto atravesado por los costos operativos y las dificultades de competitividad.

El rumbo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Senasa ocupó otro lugar en la reunión. Bullrich recogió las inquietudes y anticipó que revisará la situación parlamentaria de los temas planteados. «Nos llevamos una agenda nutrida que la vamos a repasar y mantener este diálogo», expresó, e incluyó entre los aportes recibidos los de los jóvenes de Coninagro.

Magnano destacó que el intercambio abarcó tanto a la producción pampeana como a las economías regionales y remarcó el papel de las cooperativas en el acompañamiento a los productores. Además, señaló: «Iniciamos un hilo de trabajo con la Senadora Bullrich que seguro será fructífero a lo largo del tiempo».

Por su parte, el Vicepresidente de la entidad, Marcelo Federici, puso el foco en la infraestructura, los pasos internacionales y el costo productivo. También destacó la importancia de la institucionalidad de las cadenas del vino y de la carne, y mencionó al trabajo conjunto entre el ámbito público y el privado para impulsar el consumo y los mercados. También explicó que el objetivo es generar posibilidades de desarrollo «no solo para los pequeños y medianos productores, sino también para la cadena completa».

Financiamiento para sostener la actividad

El acceso al crédito fue otro de los ejes centrales, junto con las necesidades de sostén frente a las emergencias climáticas. Al evaluar los anuncios del ministro de Economía para aliviar la presión financiera sobre pymes y empresas, Bullrich recordó que la suba de tasas había deteriorado las posibilidades de tomar préstamos: «La tasa subió a niveles imposibles y se abandonaron los créditos».

La senadora consideró necesario que la mejora del financiamiento alcance al capital de trabajo para sostener el empleo y la actividad. Y afirmó: «Esperemos que no solamente sean créditos para los automóviles sino también para el capital de trabajo de las empresas».

La agenda institucional continuó con la tradicional reunión del Consejo Directivo, en la que representantes de las federaciones expusieron las realidades de las economías regionales. Ese intercambio permitió reunir demandas de distintos puntos del país, con dificultades que atraviesan a varias actividades.

El encuentro abrió un canal de diálogo con el desafío de traducir los planteos en respuestas concretas para las distintas cadenas y regiones. Para los productores, las leyes pendientes, el financiamiento y la infraestructura forman parte de la necesidad de contar con condiciones adecuadas para sostener la actividad y planificar su crecimiento.