25 de noviembre: IPCVA convoca a una nueva Jornada a Campo en Concepción del Uruguay

Bajo el slogan “Entre Ríos, tierra ganadera en constante crecimiento”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará una nueva Jornada a Campo, esta vez en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA de Concepción del Uruguay, Entre Ríos (Ruta Provincial 39, km 143,5).

El encuentro, que contará con la participación del INTA de Concepción del Uruguay, se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de noviembre de 2026 e incluirá presentaciones técnicas y dos paradas a campo: “Genética a prueba: Hereford en el potrero” (pruebas pastoriles Hereford) y “Drones en acción: precisión que se ve en el campo” (calidad de aplicaciones con drones).

Entre las disertaciones se abordarán temas como “Del precio al valor: mercados exigentes, nuevos consumidores y estrategias de marketing para potenciar la carne argentina”, “La normativa europea 1115: la estrategia de Visec Carne para ofrecer carne libre de deforestación”, “Trazabilidad electrónica 2026”, “El futuro del pasto se siembra hoy: mejoramiento genético de forrajeras”, “Monitoreo satelital de cantidad y calidad de los recursos forrajeros”, “Evaluación de costos logísticos del movimiento de hacienda en períodos de inundación” y “Una ganadería con más producción y más ambiente”.

Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita, pero con cupos limitados, por lo que se solicita realizar la inscripción previa en ipcva/Inscripcion

Para más información y consultar el programa completo, ingresar a ipcva/programa

No se suspende por lluvia.

Coordenadas de la EEA del INTA de Concepción del Uruguay: 32°29′11.79″S 58°20′44.01″W.