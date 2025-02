«Pasión y dedicación»: En el Dia nacional del Tambero, un productor nuevejuliense nos cuenta en persona su experiencia de producir

Cada 23 de febrero son homenajeados a todos aquellos productores rurales y sus trabajadores dedicados a una de las profesiones más antiguas del mundo: producir leche, y que en nuestro pais se lo celebra en conmemoración a la creación de la Unión General de Tamberos de 1920, una de las organizaciones sindicales más longevas del país. La fecha, dispuesta a través del Decreto N.º 3192 por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, reconoce el trabajo de todos los profesionales que componen el gremio y que con su labor, contribuyen al desarrollo de una industria histórica en el país.

La producción de tambo es una de la actividades rurales que aun demanda arraigo rural y vincula distintos aspectos entre la relación humana, animal y el medio ambiente. Sin embargo en la Argentina, la falta de políticas que proyecten y potencien a la actividad, cada año decenas de productores de tambo dejan la actividad, y con ello se causa un mayor despoblamiento rural.

No obstante el productor de leche como en todas las actividades agro productivas, es un empresario que al no tener políticas que alienten a ir por mas, solo se sostienen aquellos que mediante la inversión y manejos utilizando practicas sustentables para el cuidado del animal, mejora en el suelo y la producción. Hoy gran parte de los productores de leche en Argentino están vinculados a una Cuenca Lechera, como en la region, la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba), y otro tanto se vinculan en grupos asociativos o en los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), herramientas estas que los nutre y les permite tener una visión del negocio productivo de leche.

Con motivo del Dia del Tambero, desde El Regional Digital queremos compartir la experiencia de Emmanuel Zappa, un joven productor de leche, ya segunda generación como tambero, donde estaca que lo proyecta y sostiene «ser productor de leche te tiene que gustar, en mi caso más que un trabajo, yo creo que es un hobby, tenés que tener pasión y dedicación por los animales principalmente». Y agrega «tenes que tener la la responsabilidad de cuidar de los animales los 365 días del año».

Emmanuel esta al frente de Tambo La Victoria, administra un establecimiento, entre 450 y 500 vacas en ordeñe, con 18.000 litros; y llega a tener en ordeñe un total de 550 vacas, comenta en la nota que dio en el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

Zappa, reparte sus tareas en la siembra, estar en el tambo y demás tareas rurales. Además se hace un buen tiempo para otra de sus pasiones, correr. A menudo se suma a carreras de calle o trail.

Sus inicios en el tambo

Acerca de su apego y pasión por el tambo, comento «yo tengo 37 años y el tambo tiene casi 40, mi papá siempre me ha llevado de chico, y es como que me fui haciendo ahí con él, con mi tío, y bueno, después me fui a estudiar una tecnicatura agropecuaria y siempre estuve en contacto con el tambo, cuando terminé los estudios, me metí de lleno», dijo. Tal vez eso lo marca hoy en que su pequeño hijo lo acompaña al campo y que quede impregnado en su ojos, la pasión por producir en el campo.

En Tambo La Victoria, una norma de trabajo es el cuidado del animal y con ello el bienestar para los mismos. Sobre ello, Emmanuel comenta «nosotros ya hace tiempo que venimos trabajando en el bienestar de todos los animales, siempre haciendo inversiones como para mejorar el confort y la comodidad. Arrancando desde la crianza bajo galpón o bajo refugios.

Tratamos siempre de brindar agua limpia y fresca a todos los animales, para que no tengan necesidad de caminar tanto, para tener acceso a una bebida, eso es muy importante, trabajamos en sombras artificiales, para que no sufran tanto el calor en verano, ya en el tambo, se cuenta con un tinglado en sala de espera de ordeño, donde también hay ventilación y aspersión, para bajar la temperatura, y que mojan al animal, en un tiempo determinado.

Este tambero nuevejuliense, opina que tambien otros modos de trabajar el bienestar del animal y pasa por el manejo, mas que por instalaciones, porque hay gente que por ahí no tiene estas instalaciones, per con el manejo, tratando de cambiar los horarios de ordeñe, por ejemplo en verano, la vaca a la tardecita, para que la vaca no camine con altas temperaturas en los callejones, y brindarle alguna sombra natural, hay varias cuestiones de manejo también que ayudan», sostiene este apasionado tambero del partido de 9 de Julio .