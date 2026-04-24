Para niños y niñas con discapacidad: Se realiza un taller ludico – recreativo 

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Discapacidad y la Dirección de Deportes, invita a participar de un nuevo Taller Lúdico-Recreativo, destinado a niños/as con discapacidad de entre 6 y 11 años.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de inclusión, recreación y desarrollo integral, promoviendo el juego, la socialización y la actividad física adaptada en un entorno cuidado y acompañado por profesionales.



El taller dará inicio el 5 de mayo, a las 10:30 horas, y se desarrollará todos los martes, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”.

Los cupos son limitados, por lo que se invita a las familias interesadas a realizar la inscripción de manera presencial en Balcarce Nº 735, en el horario de 7:00 a 13:00 horas.

Para completar el trámite, deberán presentarse con copia de CUD y DNI.

Desde el municipio se continúa trabajando en la generación de propuestas inclusivas que promuevan el acceso al deporte y la recreación para toda la comunidad.