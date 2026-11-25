Este miércoles la comunidad educativa de la Escuelas de Educación Primaria Nº 3 «Juan B. Alberdi», junto a la Inspección Distrital llevo adelante otro de los reconocimientos que se están haciendo por estos días a Veteranos de la Guerra de Malvinas, a partir de una ordenanza del Concejo Deliberante, que instituye el homenaje y reconocimiento a cada uno de los hombres, en aquel momento de la guerra de 1982, jóvenes, de 9 de Julio que pisaron suelo malvinense o quienes fueron tripulantes de distintos buques de guerra que participaron del conflicto malvinense.

Además de Miguel Benítez, Gabriel Coñequir, Eduardo Salgado, David Bozzufi (f) y Sergio Brangeri, hoy se descubrió una placa de reconocimiento a Gustavo Cingolani, en dicho establecimiento educativo, donde Veterano de Guerra hizo toda su educación primaria.

«Elegí la Escuela 3, porque fueron mis primeros inicios», conto a El Regional Digital Gustavo Cingolani, «esto lo tomo muy bien, ahora se están acordando, es que estamos malvinizando todos, y es un reconocimiento lindo, para cada uno. Esto es lo que queríamos hacer, malvinizar, ya que cuando vinimos desde allá, nunca se hizo nada», recordó en el dialogo con El Regional Digital.

Cingolani estuvo acompañado por su esposa Liliana, los Veteranos, Eduardo Salgado, Gabriel Coñequir y Sergio Brangeri, vecinos, alumnos, docentes, de la Inspección Distrital de Educación, por concejales, funcionarios municipales, y amigos. Gustavo que integro el Destructor ARA Py, reconoció en dialogo con El Regional Digital «no soy muy partidario de los actos, aunque me gustan, ya que me trae muchos recuerdos, asegura con cierto dolor que cuesta cerrar.

Como parte del acto se realizo un descubrimiento de una placa en el SUM de la Escuela, luego una docente, hizo una lectura valorizando el heroísmo de aquellos jóvenes en Malvinas, como escuela sentimos el compromiso de mantener viva la memoria de los héroes de Malvinas, y transmitiendo a nuestros jóvenes, el valor de nuestra soberanía.

Luego, Liliana Buono, esposa de Gustavo trajo a memoria aquellos días comentando que cuando Gustavo cumplía el Servicio Militar en Punta Alta, y ellos eran novios, compartió las duras vivencias que la familia de Gustavo y ella, debieron enfrentar, cuando el hijo partió a la guerra. Incluso hizo lectura de una escueta carta que el joven Cingolani había enviado a sus padres, y donde les transmitía tranquilidad, en que volvería.

El acto continuo y un grupo de alumno del 6to. año de la Primera Nº 3, hizo lectura de una poesía titulada «El Panadero de Malvinas!, a partir de experiencias contadas por Gustavo Cingolani a ellos como alumnos.

Para cerrar el acto, otro grupos de alumnos de la mencionada escuela canto junto a los presentes, «Marcha a las Malvinas».

El próximo Veterano a reconocer será el próximo viernes 27 a las 19hs en Escuela Nº 8 en calle Mariano Moreno y Obligado.