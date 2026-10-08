«Panterita» Rodríguez brinda sus valores del boxeo en chicos de barrios

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Desarrollo Comunitario, lleva adelante en el sector denominado como “El Pulmón” del Barrio Fonavi II, una propuesta destinada a jóvenes para disfrutar y aprovechar el espacio verde del barrio mediante actividades deportivas y recreativas.

En este marco, se desarrolló una jornada de boxeo, que contó con la participación del boxeador profesional, Franco “Panterita” Rodríguez, quien compartió con los jóvenes su experiencia y pasión por esta disciplina, acercándolos al mundo del boxeo en un espacio de encuentro y aprendizaje.

La actividad es gratuita y está destinada a jóvenes, promoviendo la práctica deportiva, la recreación y el uso activo de los espacios verdes de la comunidad.

Los encuentros se realizan todos los martes, de 11 a 12 horas.