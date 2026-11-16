Un informe de Defensa Civil 9 de Julio, describe que entre la tarde y noche de hoy lunes y la madrugada de mañana martes 17, un frente frío avanzará por la provincia de oeste a este, generando lluvias y tormentas de variada intensidad a su paso. Algunas tormentas pueden ser localmente fuertes, generando chaparrones intensos de lluvias, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas.

Respecto a las zonas de mayor intensidad, las condiciones más inestables se observan para las zonas DC 4 y 11, donde es más probable que se registren tormentas localmente fuertes entre la tarde, principalmente, la noche del lunes. Los acumulados para la zona rondarían del orden de los 30 a 70 mm sobre la zona norte de la PBA, con la probabilidad de que localmente puedan alcanzar los 100 mm, mientras que hacia el centro y sudeste los acumulados estimados rondarían entre 20 a 50 mm.

Durante la madrugada del día martes el sistema continuará avanzando hacia el este, con la probabilidad de que los acumulados más intensos se ubiquen sobre el centro y sudeste de la PBA (zonas DC 5 y 7).

Los acumulados esperados durante todo el evento rondan del orden de los 20 y 50mm con mayor probabilidad de que estos valores sean superados puntualmente en las regiones mencionadas.

En cuanto al miércoles 18 se espera una baja probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en la franja norte de la PBA. Aún con incertidumbre, el resto de las jornadas, las condiciones tiendan tienden a ir mejorando en función del avance del sistema.