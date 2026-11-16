La música clásica de 9 de Julio volvió a arrancar aplausos y muy buenos comentarios, en esta oportunidad en la localidad de Facundo Quiroga, donde se desarrollo la primera edición de “Expo Canto”, una propuesta dirigida por el quiroguense Daniel Roldán junto a su grupo del “Taller de Canto Colectivo”, que tuvo la presentación conjunta de la Orquesta Municipal de 9 de Julio, dirigida por Cristian Luzza, y el ensamble artístico con el Coro Grupal, bajo la dirección de Cristian Medina, en el marco de los “Ensayos Abiertos” llevados a cabo por la Dirección de Cultura.

El espectáculo, que contó con la presencia de la Intendente María José Gentile, se realizó en el Centro de Jubilados de la localidad y permitió disfrutar de una gran puesta en escena de músicos y coreutas, fruto del trabajo compartido y del desarrollo artístico que se impulsa durante todo el año.

El encuentro contó además con la participación de los coros de Pehuajó y Juan José Paso, que llegaron especialmente para sumarse a esta celebración, generando un valioso espacio de intercambio cultural, que marcó a su vez, una enriquecedora y emotiva noche para toda la comunidad de Quiroga.

Estas propuestas buscan fortalecer las expresiones culturales de la localidad, promover la participación comunitaria y generar espacios de encuentro a través de la música.

La primera edición de Expo Canto dejó así una experiencia artística y humana muy significativa para Quiroga, poniendo en valor el trabajo colectivo y el crecimiento de los espacios culturales municipales.