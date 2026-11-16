Desde CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales, hicieron publico su malestar para con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la Comisión de Transporte de granos, dando a conocer que en la reunión del 12 de noviembre ultimo, quien estableció de manera arbitral un aumento en el transporte de granos, aun por arriba de lo que solicitaban desde la cámara del transporte, manifestaron.

En una comunicación por parte de la Federación de Acopiadores de Granos, explicaron que en Abril pasado, luego de la reunión donde se acordó un aumento del 14%, y ante la presión de un bloqueo de rutas y puertos por parte de entidades de transportes, autoconvocados y fleteros, la provincia avaló, en una reunión en Necochea un aumento no convalidado por las entidades dadoras de cargas, de un 16%, por encima del 14% acordado y consensuado en la Mesa de Transportes de La Plata. Eso significó el inicio de la desinstitucionalización de la Mesa que discute tarifas de referencia en la provincia», subrayaron.

Nuevamente hoy, y ante una situación de valores dispares entre los costos calculados por el transporte, la provincia y los dadores de cargas, el ministerio de Transportes, en medio de la negociación amenazó y finalmente concretó el laudo del 16% incluso en un valor más alto al pretendido por los transportistas (15%) hecho inédito en la larga historia de la Comisión.

Tratando de buscar consenso CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores ofrecieron de inicio un 8,3% (aumento de costos reales) hasta un 11,5% en las tarifas vigentes desde Abril hasta octubre. En tal sentido repudiaron la actitud del Ministerio de Transporte y rechazaron el arbitrario laudo, cuestión que dejaron bien planteada en el acta oficial de la reunión.

Las autoridades fundaron el laudo en la necesidad de evitar un conflicto. Ese conflicto solo puede provenir de la representación transportista, la misma que en abril desconoció lo acordado por la Mesa. El Ministerio, al fijar un valor por encima del pretendido por el transporte para prevenir medidas de fuerzas no evita el conflicto: lo convalida. Le confirma a cada parte que la presión ofrece mejores resultados que la concertación.

Cuando el Estado remplaza la negociación por la imposición y premia la presión por encima del dialogo, deja de ser garante de la institucionalidad para convertirse en parte del problema.

Las tres entidades dadoras de cargas recuerdan tanto a los productores como al comercio de granos que la ley provincial dicta que las tarifas son orientativas, de libre negociación entre las partes, y sugieren averiguar el valor de los fletes locales (que surge de la libre oferta y demanda) antes de contratar viajes.