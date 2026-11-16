Cada vez que una persona recibe el diagnóstico de diabetes, la primera reacción suele ser el miedo frente a una lista interminable de alimentos prohibidos. Sin embargo, en las consultas de los profesionales de la salud bonaerense, el enfoque actual busca derribar ese mito: convivir con esta enfermedad crónica no se trata de castigar el plato, sino de aprender a combinarlo.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires puso en agenda la urgencia de fortalecer la prevención y el acompañamiento profesional. Lejos de las dietas restrictivas que suelen derivar en el abandono del tratamiento, la institución promueve un abordaje integral donde el paciente adquiera herramientas reales para gestionar su alimentación cotidiana.

La advertencia llega respaldada por cifras que dimensionan el peso global de esta patología metabólica. Según el Atlas de la Diabetes 2025 de la Federación Internacional de Diabetes (FID), 589 millones de adultos de entre 20 y 79 años viven actualmente con diabetes en el mundo —es decir, 1 de cada 9 personas en esa franja etaria—, y las proyecciones indican que para 2050 la cifra escalará a 853 millones. El dato más inquietante es el subdiagnóstico: 252 millones de personas aún no saben que tienen la enfermedad.

En Argentina, el escenario replica la tendencia global. De acuerdo con las estimaciones de la FID para 2024, aproximadamente 14 de cada 100 adultos argentinos padecen diabetes, y cerca del 29,1% desconoce su condición.

El enemigo silencioso y la importancia de la educación

La diabetes se produce cuando el organismo presenta niveles elevados de glucosa en sangre debido a una producción insuficiente de insulina —la hormona fabricada por el páncreas para regular la glucemia— o a una utilización ineficaz de la misma.

Si bien existen distintos cuadros, como la diabetes tipo 1 o la diabetes gestacional —que aparece durante el embarazo y eleva los riesgos de hipertensión y complicaciones futuras tanto para la madre como para el bebé—, la diabetes tipo 2 concentra entre el 85% y el 90% de los casos. Asociada al sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, una alimentación inadecuada y antecedentes familiares, esta variante suele avanzar durante años sin síntomas evidentes.

Cuando no se detecta ni controla a tiempo, las consecuencias son severas: es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores.

Para evitar este desenlace, la educación diabetológica resulta indispensable. “Las personas con diabetes necesitan aprender sobre su alimentación para que puedan planificar las diferentes comidas y situaciones de la vida cotidiana con el equipo médico tratante, en el cual es clave que siempre cuente con un profesional de la nutrición experto en la temática”, explicó Sofía Laura Miraglia (MP 3808), licenciada en Nutrición matriculada en el Colegio bonaerense.

Construir hábitos en equipo

Desde la entidad provincial subrayan que el abordaje exitoso requiere del trabajo conjunto de equipos interdisciplinarios conformados por médicos, psicólogos, enfermeros y licenciados en Nutrición. En ese engranaje, el nutricionista cumple el rol de traducir las indicaciones clínicas en hábitos sostenibles, adaptados a la realidad y los gustos de cada paciente, evitando prohibiciones innecesarias.

A la hora de llevar la teoría a la mesa diaria, las recomendaciones de Miraglia apuntan a la calidad de los nutrientes: evitar los alimentos ultraprocesados y aumentar el consumo de fibra incorporando frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y frutos secos.

A este pilar alimentario se suman las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener la enfermedad bajo control: sostener una actividad física regular, combatir el sedentarismo, gestionar el estrés y eliminar por completo el consumo de tabaco.

El mensaje que buscan instalar los especialistas bonaerenses en esta jornada de concientización es claro: aunque la diabetes es una condición crónica, está lejos de ser una sentencia. Con controles periódicos para lograr un diagnóstico temprano, el respaldo de un equipo de salud y un aprendizaje consciente sobre cómo nutrirse, es plenamente posible sostener una buena calidad de vida.