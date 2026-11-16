Se disputo este fin de semana la 7ma. fecha del Torneo de la Primera División A de la LNF, donde por ahora están como únicos punteros, el Club Atlético Naon y Atlético 9 de Julio, a excepción que el CAN no pudo jugar su partido, ya que se suspendió por el estado del campo de juego de Libertad ante quien debía jugar el pasado viernes 13.

Si quienes jugaron su partido el día viernes fueron 18 de Octubre y Atl. Patricios quienes empataron 2 a 2, y la visita logra su primer punto en el presente torneo.

El resto de la fecha se jugo este domingo donde en el Estadio «Juan Angel Maldonado», San Agustín empato ante la visita de Atlético Quiroga. Ganaba la visita 2 a 0, pero el buen juego del «Granate», revertió la situación y logro un valioso empate que lo deja cerca de la punta.

En cancha de El Fortín, el local recibió a San Martin en un partido que fue un show de goles. Gano San Martin por 6 a 1. Con este resultado, el «Santo» se coloco a un punto de los punteros antes mencionado.

Uno de los partido infartarte fue el que entregaron Once Tigres y Atlético 9 de Julio, terminaron empatados 3 a 3, y con el visitante que sufrió tres expulsiones. En los primeros 20 minutos, Atlético 9 de Julio ganaba 2-0, con goles de Macagnani y Álvarez. Sin embargo el local fue recomponiendo su juego y se fueron al entre tiempo empatados 2-2 parcial, mediante Ascani y Leguizamon.

El segundo tiempo parecía mas Once Tigres, pero la velocidad de Tomas López y el accionar de Utelli, complicaban a la defensa auriazul. En el medio el arbitraje de Martin Moreno que empezaba a ser cuestionado por jugadores, hinchas y la propia prensa especializada en deportes.

En ese escenario, Atlético 9 de Julio logra el tercer tanto, por medio de Porta, faltando 15 minutos, pero nada aseguraba que podría ser el resultado final, mucho mas cuando ambos equipos eran peligrosos en la ofensiva y el accionar de los arqueros Cacho y Rodríguez se hacían figuras de sus equipos.

A los 35 minutos un potente tiro libre de Ascani y que logra contener el arquero Rodríguez, el rebote fue aprovechado por Avelino y pone el 3-3 definitivo. Sin embargo no todo estaba cerrado allí. El arbitro Martin Moreno termino expulsando a tres jugadores de Atlético 9 de Julio: Oliva, Sanchez.

Cerro la fecha en la localidad de French, donde el Albinegro cayo derrotado en su casa por parte de Agustín Álvarez. Ganaron los rojos del palomar por 2 a 1.

Síntesis 7ma. Fecha

18 de Octubre 2 vs. Atl. Patricios 2

Liberad – CAN – No se jugo

San Agustín 2 vs. Atl. Quiroga 2

El Fortín 1 vs. San Martin 2

Once Tigres 3 vs. Atl. 9 de Julio 3

Atl. French 1 vs. Ag. Álvarez 2

Posiciones en la Tabla

-Atl. Naon 15 (1)

-Atl. 9 de Julio 15

-San Martin 14

-Once Tigres 13

-French 12

-San Agustín 11

-Ag. Álvarez 10

-Atl. Quiroga 9

-Libertad 7 (1)

-18 de Octubre 5

-El Fortín 3

-Atl. Patricios 1

Fecha 8

Atl. Quiroga – Atl. French

Ag. Álvarez – 18 de Octubre

Atl. Patricios – Libertad

Naon – Once Tigres

Atl. 9 de Julio – San Martin

San Agustín – El Fortín

(1) Tienen un partido menos