Pasadas las 3 de la madrugada de este domingo, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 276, en cercanías de la localidad de French, en el partido de 9 de Julio.

El hecho involucró a un automóvil Ford Focus y a un Chevrolet Aveo, los cuales se rozaron sobre la cinta asfáltica. De acuerdo a lo que pudo conocer este medio, el Ford Focus regresaba a 9 de Julio —donde presta servicio de remis— tras haber estado en la localidad de Carlos Casares, mientras que el Chevrolet circulaba en sentido contrario.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados, el conductor oriundo de Carlos Casares se habría dormido al volante, lo que provocó que invadiera el carril contrario. Si bien el conductor del remis intentó maniobrar para evitarlo, no logró su cometido y, tras el roce, ambos rodados terminaron sobre la banquina.

A raíz de lo sucedido, se dio aviso al sistema de emergencias 911 y en el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial y personal del Destacamento de Policía Comunal de French. En cuanto a la asistencia de los vehículos, el remis aguardó la llegada de la grúa del concesionario vial Pentavía, en tanto que el otro automóvil fue auxiliado por familiares que arribaron desde Carlos Casares.

Desde el lugar se confirmó que no fue necesaria la presencia de una ambulancia, ya que no se registraron personas lesionadas.

Fuente: Casares on line

Imagen portada: Archivo