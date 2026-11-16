En el marco del 5° Congreso Ganadero de Rosgan, Miguel de Achával, presidente de Inversora Juramento, dejó una reflexión sobre los criterios que deben orientar las decisiones de producción y comercialización de carne: mirar al mercado, entender qué valora el consumidor y no dejarse llevar por tendencias que pueden cambiar con el tiempo.

“A mí lo que me importa es qué me paga el europeo, qué me paga el americano, qué me paga el local, el urbano y los juramentos”, sostuvo, al explicar que la rentabilidad del negocio debe estar vinculada con las señales concretas de los mercados y no solamente con las interpretaciones sobre las preferencias de consumo.

En esa línea, cuestionó las decisiones productivas basadas exclusivamente en determinadas lecturas sociales sobre el consumo de carne. “Si yo siguiera leyendo las políticas sociales, como hicimos durante mucho tiempo, ¿qué leíamos? El consumidor no quiere carne con colesterol, no quiere carne buena, no quiere carne producida por animales que tienen un estado”, señaló.

Para el empresario, es necesario revisar esas percepciones y distinguir entre las tendencias pasajeras y los atributos que realmente sostienen la demanda junto a Miguel de Achaval compartió la charla, Dante Cerino de Grupo Beltrán, quien destacó que la parte más importante está en el consumo interno

“Sigue siendo un negocio que hemos sufrido un fuerte aumento de la materia prima. Estamos con una producción debajo un 10 % en la faena”, remarcó y agrego: “La industria no está en la situación que hemos escuchado hoy. No puede haber establecimientos frigoríficos con menos de 200 animales”, sentenció