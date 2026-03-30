PAMI empezó a aplicar la vacuna antigripal en las farmacias

El operativo nacional de vacunación antigripal para grupos de riesgo (los adultos mayores de 65 años, incluidos) se lanzó el 11 de marzo en todo el país , lo que -a medida que las dosis se distribuyeron, algo que siempre puede ser desparejo- vino permitiendo que los jubilados con prepaga o con alguna otra obra social que no fuera PAMI asistieran a los vacunatorios de su prestador.

Como acceder a la vacuna

Para acceder a la vacunación antigripal 2026, los afiliados pueden consultar el buscador de farmacias en el sitio oficial pami.org.ar/farmacias o llamar al número 138 (opción 0). Se recomendó desde PAMI contactar previamente a la farmacia habitual antes de asistir. En la provincia de Buenos Aires, son 2499 las farmacias habilitadas.

El organismo informó que para recibir la vacuna no se requiere orden médica ni turno previo y es sin costo. El único requisito es presentar DNI y credencial de obra social. Las personas menores de 65 años con factores de riesgo deberán acreditar su condición mediante la documentación médica correspondiente.

Para más información sobre la disponibilidad, puntos de aplicación y recomendaciones actualizadas, la entidad señaló que se encuentra habilitado el portal informativo en pami.org.ar/antigripal