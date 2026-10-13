Ovoproductos: las exportaciones alcanzaron en los primeros ocho meses del año el mayor valor de la década

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones argentinas de ovoproductos alcanzaron, en los primeros ocho meses de 2026, un valor superior a los USD 20,23 millones, de acuerdo con los datos de comercio exterior del INDEC analizados por la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal. El monto alcanzado constituye el máximo registrado para un período enero-agosto de los últimos diez años.

En el período se comercializaron 2.580 toneladas, lo que representa un incremento cercano al 18% en el valor de las exportaciones respecto de igual período del año anterior, impulsado principalmente por la mejora de los precios de exportación.

Dinamarca, Japón, Austria y Chile concentraron aproximadamente el 80% de los envíos, mientras que el resto se distribuyó entre diversos mercados de Europa, Asia y América, entre ellos Macedonia del Norte, Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México.

Argentina mantiene una trayectoria consolidada como exportador de ovoproductos y un reconocimiento internacional asociado a la calidad de su producción. Entre los principales productos comercializados se encuentran el huevo entero, la yema y la albúmina en polvo, utilizados como insumos por diversas industrias alimentarias, entre ellas las de mayonesas, panificados, pastas, budines y helados.

Este desempeño se desarrolla en un contexto de recuperación y diversificación de mercados, favorecido por la reapertura de destinos tras la declaración de Argentina como país libre de Influenza Aviar y por las oportunidades comerciales derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.

La cadena de producción de huevos constituye además una actividad de relevancia económica y territorial, con presencia principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta, donde genera empleo y actividad productiva y contribuye al abastecimiento de un mercado interno en expansión.