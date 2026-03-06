Otra vez, graves desbordes de violencia en el interior de un juzgado en la Provincia

Tras los graves hecho ocurridos a comienzos de febrero en un juzgado de San Martín, ahora otro tribunal bonaerense se vio desbordado por la violencia, cuando familiares de una adolescente muerta en un incidente vial destrozaron un juzgado y agredieron físicamente a sus funcionarios -un juez recibió un ladrillazo en el pecho- en disconformidad con el veredicto de un juzgado popular.

En este proceso, según indicaron fuentes judiciales, el jurado analizó la acusación principal —“Homicidio con dolo eventual en concurso ideal con lesiones leves ”— y también dos figuras penales alternativas más leves vinculadas a homicidio imprudente y homicidio culposo.

En todos los casos se registraron ocho votos por la culpabilidad, por debajo de los diez exigidos por la ley. Ante esa situación, el jurado debió emitir un veredicto de no culpabilidad La gravedad de lo ocurrido motivó un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes, que expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por el ataque contra el tribunal.

Preocupación

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes repudió los hechos y recordó que el veredicto no fue una decisión de jueces profesionales sino de un jurado popular. “Los hechos sucedieron durante un Juicio por Jurados, en el que fueron ciudadanos convocados por sorteo y no jueces quienes dictaron la inocencia del imputado ”, señalaron en el comunicado.

El 4 de febrero se había dado un episodio similar en los Tribunales de San Martín, cuando alrededor de 20 personas, vinculada a una organización narco, irrumpieron a los gritos en el edificio judicial e intentaron amenazar al juez Nicolás Schiavo. Los atacantes rompieron una ventana y lograron acceder al primer piso, donde funcionan otros tres juzgados. Según fuentes judiciales, el objetivo era intimidar a Schiavo, quien había intervenido en causas vinculadas a la organización. DIB