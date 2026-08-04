Operativos de tránsito en El Provincial

En el día de ayer en horas de la noche, está policía de seguridad comunal, diagrama y coordina operativos de tránsito en acceso principal 1 Centenario “El provincial”, contando con colaboración de guardia urbana ( GUM ) y cuerpo de inspectores de tránsito municipal, realizando intensivos operativos en distintos puntos de esa localidad, con el fin de prevenir faltas y delitos en general, como así también identificación de vehículos y personas foráneas, contando con mayor presencia en acceso principal de mención, como así también zona urbana y sector quintas. Es dable hacer mención que también se cuenta con la colaboración del CPR ( patrullas rural 9 de julio) quienes realizan tareas su especialidad en el ejido rural, aledaños a planta urbana y así sumarse a la labor diaria.