El ajuste del Gobierno de Javier Milei también se refleja en los recursos que reciben los municipios para financiar obras y adquirir equipamiento. Así lo muestran las cifras incluidas en el Informe 146 de la Jefatura de Gabinete, que Diego Santilli presentará ante el Senado, donde quedó expuesto que las transferencias nacionales destinadas a bienes de capital para los distritos pasaron de miles de millones de pesos en 2023 a cero en el presupuesto ejecutable de 2026.

En respuesta a las consultas parlamentarias, la Vicejefatura de Gabinete del Interior detalló los fondos distribuidos durante el último año de gestión de Alberto Fernández y los comparó con las partidas disponibles para el ejercicio actual.

Durante 2023, a través de la Actividad 5 del Programa 17, correspondiente a transferencias para bienes de capital, el Gobierno nacional distribuyó $10.653.481.995 entre 223 municipios de todo el país. La provincia de Buenos Aires concentró una parte importante de esos recursos: recibió $5.249.452.726, que fueron destinados a 50 distritos.

De más de $5.200 millones a cero pesos

El contraste con el escenario actual es contundente. Según el detalle incorporado al informe de Santilli, el presupuesto ejecutable de 2026 no contempla créditos para esa actividad del Programa 17. En otras palabras, la partida destinada a financiar transferencias para bienes de capital a los municipios quedó en cero.

Se trata de una herramienta de asistencia nacional que permitía a las administraciones locales acceder a recursos para la compra de maquinaria, equipamiento y otros bienes necesarios para el desarrollo de obras y servicios públicos.

La eliminación de esa partida representa un cambio en el esquema de financiamiento con el que contaban las intendencias para afrontar inversiones en sus distritos. En un contexto de ajuste fiscal y caída de la obra pública nacional, los municipios pierden una fuente de recursos que durante 2023 había alcanzado a medio centenar de localidades bonaerenses.

Los números forman parte de las respuestas oficiales que el jefe de Gabinete llevará al Senado y vuelven a poner en discusión el impacto de las decisiones presupuestarias de la administración de Javier Milei sobre las provincias y los gobiernos locales.