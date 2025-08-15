Ojea Rullán: “Es una raza sólida, en expansión y con gran salida comercial”

Con más de cuatro décadas dedicadas a la producción de carne, el reconocido criador y asesor ganadero Carlos Ojea Rullán, referente en el mundo Angus, decidió hace tres años sumar un nuevo desafío: apostar por la raza Limangus. Desde Cabaña La Juanita, emprendimiento que comparte con Jorge Gentilli de La Toscanita, Ojea Rullán busca potenciar el desarrollo de una genética que, según afirmó, “está en crecimiento y tiene mucho para aportar a la ganadería argentina”.

Carlos Ojea Rullan, criador y asesor ganadero

“Siempre sentí una fuerza muy grande hacia la ganadería. El 80% de mi trabajo es con Angus, pero cuando conocí más a fondo al Limangus, vi que se destacaba en rendimiento, calidad de carne y adaptación a distintos ambientes. Por eso compré embriones, con los que nos fue muy bien, y empezamos este proyecto”, relató.

El debut de La Juanita en la Exposición de Otoño de Limangus marcó un comienzo prometedor: “Sacamos cuatro Campeones en Otoño, y recientemente, en la Expo de Palermo, logramos tres Campeones y una Reservada, todos animales de gran nivel genético”, destacó.

Ejemplares de La Juanita en la Expo Rural 2025

Para Ojea Rullán, el Limangus es un biotipo versátil, capaz de producir carne eficientemente en distintas regiones. “Hay buena demanda desde terneros hasta novillos, pasando por toros y hembras. Es una raza sólida, en expansión y con gran salida comercial”, aseguró.

El criador también subrayó el potencial en cruzamientos: “He visto excelentes resultados combinando Limangus con otras razas, como Brangus o Angus, para mejorar características productivas”.

En un contexto de búsqueda de eficiencia y calidad, el Limangus se abre camino con fuerza en los rodeos argentinos, ganando adeptos entre criadores que, como Ojea Rullán, apuestan a una genética que promete futuro.