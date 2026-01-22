Obras: Se repara parte del cielo raso de la Terminal de Omnibus

La Secretaría de Vivienda y Urbanismo de la Municipalidad de Nueve de Julio lleva adelante trabajos de reparación del techo en el sector de los baños de la Terminal de Ómnibus, con el objetivo de solucionar problemas de filtraciones y mejorar las condiciones del espacio.

Las tareas contemplan, en el sector interno, la colocación de placas, mientras que en el exterior se realizará el recambio de chapas y la colocación de nuevas membranas impermeabilizantes, garantizando una solución integral y duradera.

Estas acciones forman parte de las tareas de mantenimiento que impulsa el municipio, con el objetivo de brindar espacios más seguros y adecuados para los vecinos y para quienes transitan diariamente por la terminal, mejorando la infraestructura y las condiciones de uso del edificio público.