Nuevos horarios de verano para las actividades físicas que brinda la Dirección de Deportes

La dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio comunica los nuevos horarios de verano para el programa de actividades físicas, que se desarrolla en distintos ámbitos de la ciudad y el partido:

– PLAYON ADULTOS MAYORES

Martes y jueves 8:00 hs.

– PLAYON ADULTOS

Lunes y jueves 20:00 hs.

– PARQUE GRAL. SAN MARTÍN

Martes y jueves 20:00 hs.

– FRENCH

Lunes y miércoles 7:30 hs.

– EL PROVINCIAL

Lunes y miércoles 8:30 hs.

– DUDIGNAC

Martes 8.00 hs.

– PATRICIOS

Martes y jueves 8:30 hs.

– LA NIÑA

Miércoles 7:30 hs

– NAON

Jueves 8:00 hs.